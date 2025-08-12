ULTIM’ORA ITALIA: annullato il match con Israele | A rischio la partecipazione ai Mondiali

Esplode la polemica a due mesi dalla sfida tra Italia e Israele valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. La gara è a rischio

La politica e lo sport, al netto di qualche ipocrita e superficiale affermazione rilasciata da esponenti del nostro Parlamento, vanno a braccetto da sempre. La storia del 20/esimo secolo è ricchissima di episodi in cui governi e regimi sparsi per il mondo hanno sfruttato grandi eventi sportivi per realizzare i propri obiettivi.

I Mondiali di calcio del 1934 in Italia come le Olimpiadi di Berlino del 1936, fino ai Mondiali di calcio in Argentina nel 1978 passando per i Giochi di Mosca del 1980. E si potrebbero menzionare tanti altri casi in cui i regimi in quel momento al potere hanno sfruttato per scopi di propaganda i grandi appuntamenti sportivi.

Per tali ragioni la furiosa polemica esplosa a tutti i livelli in merito al match tra Italia e Israele, valido per le qualificazioni ai mondiali del 2026, appare più che legittima oltre che inevitabile. Il 14 ottobre prossimo il Bluenergy Stadium di Udine ospiterà la sfida tra la Nazionale di Gattuso e quella israeliana.

Già oggi però c’è chi chiede a gran voce che la partita non si giochi: i tragici eventi in corso in Medioriente e il massacro di civili palestinesi perpetrato dall’esercito del premier Benjamin Netanyahu nella Striscia di Gaza sta mobilitando l’opinione pubblica internazionale.

Italia, la sfida contro Israele è in bilico?

Nel nostro Paese il mondo politico, in particolare i partiti di opposizione, stanno prendendo posizione in termini sempre più netti e drastici. A far discutere è soprattutto il parere del deputato e responsabile dello Sport del Partito democratico, l’ex CT della Nazionale di pallavolo Mauro Berruto. L’ex tecnico torinese ha le idee molto chiare in proposito.

“Italia-Israele non dovrebbe proprio essere giocata, serve almeno un gesto simbolico come le magliette rosse di Panatta e Bertolucci nel Cile di Pinochet. Non chiedo di non far scendere in campo la nazionale, ma non possiamo rimanere in silenzio“.

I biglietti sono in vendita ma Udine si ribella

Per ora la sfida del 14 ottobre non è in discussione, lo dimostra il fatto che i biglietti per assistervi sono stati già messi in vendita. Resta da capire se la Federazione Italiana avrà il coraggio magari a ridosso del match di assumere una qualche iniziativa anche meramente simbolica.

Nessuna presa di posizione è giunta dai diretti interessati, i calciatori della Nazionale che saranno chiamati a scendere in campo. Lo stesso commissario tecnico Rino Gattuso è concentrato soprattutto sulle sue prime convocazioni da quando è stato chiamato al posto di Luciano Spalletti.