Toni Kroos fa retromarcia un anno dopo: vuole tornare a giocare | Colloqui avanzati con un club

A poco più di un anno dal ritiro dal calcio giocato Toni Kross potrebbe stravolgere tutto e tornare in campo. Colloqui già avanzati per il centrocampista tedesco.

Al termine della scorsa stagione Toni Kross colse di sorpresa tifosi ed addetti ai lavori, annunciando il ritiro professionale a soli 34 anni. Il centrocampista tedesco, campione del mondo nel 2014, ha appeso gli scarpini al chiodo dopo l’Europeo della scorsa estate.

Prima della manifestazione continentale il classe ’90 aveva chiuso la sua carriera al Real Madrid con la ciliegina sulla torta. I Blancos hanno festeggiato la quindicesima Champions League della loro storia, sconfiggendo per 2-0 il Borussia Dortmund.

Per il centrocampista si è trattata della sesta vittoria della massima competizione europea, la quinta con la maglia delle Merengues, mentre la prima in assoluto arrivò ai tempi della militanza nel Bayern Monaco. La sua ultima partita in assoluto è stata invece con la maglia della Germania, con cui ha collezionato ben 114 presenze.

La nazionale tedesca la scorsa estate venne eliminata dalla Spagna ai quarti di finale dell’Europeo, che misero la parola fine sulla gloriosa carriera del centrocampista teutonico. Un ritiro a sorpresa, arrivato a dieci anni di distanza dalla prima stagione con il Real Madrid.

Retromarcia Toni Kross: colloqui per il ritorno

In un’epoca in cui le carriere dei calciatori tendono ad allungarsi sempre più, spesso accompagnate da esperienze in campionati tanto esotici quanto ricchi, il 34enne tedesco decise di ritirarsi ancora al top.

Così come avvenne dodici mesi fa anche in vista della prossima stagione calcistica il duttile centrocampista è finito nel mirino di ricchi club fuori dall’Europa.

Tentazione Kross: la risposta del tedesco

Club ricchi di risorse della MLS o dell’immancabile Arabia Saudita hanno provato a far cambiare idea al talentuoso centrocampista tedesco. La risposta di Toni Kross è sempre però stata un secco rifiuto, il calciatore ha già detto basta al calcio giocato vincendo la sesta Champions League della sua ricca carriera.

Il suo esempio è la dimostrazione che non sempre i soldi possono comprare tutto anche nel mondo straricco del calcio contemporaneo. Dopo il ritiro ufficiale il centrocampista tedesco ha fondato una squadra di calcio nel settembre 2024 ed è attivo anche nella società di procuratori nominata Sports360.