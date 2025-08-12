La Serie A accoglie un’altra vecchia gloria: Benzema firma in settimana | Convinto da due amici

Il fuoriclasse francese è pronto a lasciare l’Arabia Saudita per approdare in Italia, dopo essere stato convinto da due amici.

Karim Benzema è considerato uno degli attaccanti più completi e intelligenti della sua generazione. Nato a Lione, ha iniziato la sua carriera professionistica nell’Olympique, dove ha mostrato fin da giovane un talento cristallino, combinando tecnica sopraffina e grande visione di gioco.

Il suo passaggio al Real Madrid ha segnato la svolta della carriera: in Spagna ha saputo adattarsi a ruoli diversi, alternando la finalizzazione pura alla costruzione delle azioni, mettendo sempre il collettivo davanti all’ego personale. Per anni, Benzema è stato il compagno ideale di fuoriclasse come Cristiano Ronaldo, diventando un elemento chiave nei successi del club.

Oltre ai gol, ciò che lo distingue è l’intelligenza tattica: sa muoversi tra le linee, creare spazi per i compagni e leggere le situazioni di gioco con anticipo. La sua eleganza nel tocco di palla e la freddezza sotto porta lo hanno reso un punto di riferimento per allenatori e compagni. Dopo il suo addio al club madrileno, oggi il centravanti francese gioca in Arabia Saudita. Ben presto però il pallone d’oro potrebbe rendersi protagonista di un nuovo trasferimento.

Benzema in Serie A, arrivano conferme

Già diversi mesi fa si era parlato della volontà di Benzema di tornare in Europa. Alla fine però non se n’è fatto niente, con il giocatore che è rimasto in Arabia Saudita. Arrivato però ormai alla fine della sua carriera, ora il pallone d’oro potrebbe seriamente valutare questa opzione.

Ad accoglierlo ci sarebbero diversi club europei, ed è inutile dire che farebbe comodo anche ad alcuni di Serie A. Uno su tutti però potrebbe tentare sul serio il colpo ad effetto.

Due amici consigliano Benzema

Sull’idea di approdare in Italia, Benzema potrebbe aver sentito il suo vecchio compagno di squadra Cristiano Ronaldo, passato come ben sappiamo per la Juventus. A dare una svolta decisiva però sarebbe un altro grande amico di Karim, vale a dire Luka Modric.

Il croato, appena arrivato al Milan, proverebbe volentieri a convincerlo a trasferirsi in Serie A, e perché no, proprio nel suo Milan, che è ancora alla ricerca di un bomber affidabile.