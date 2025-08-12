È un difensore, ma giocherà in attacco: questo calciatore va preso per forza al Fantacalcio | Lo pagherai pochissimo

E’ lui il colpo ideale del prossimo Fantacalcio, e che in pochi hanno valutato: è listato come difensore, ma in campo sarà attaccante.

Il Fantacalcio è un gioco che unisce passione calcistica, strategia e un pizzico di fortuna, diventando negli anni un vero fenomeno sociale. Nato in Italia negli anni 90, si ispira a format già diffusi negli Stati Uniti, ma ha trovato nella cultura calcistica italiana un terreno fertile per crescere rapidamente.

L’idea è semplice: ogni partecipante diventa il presidente di una squadra virtuale composta da calciatori reali, acquistati attraverso un’asta o un draft. I punti si ottengono in base alle prestazioni dei giocatori nelle partite ufficiali, seguendo un sistema di valutazioni e bonus e malus che tiene conto di gol, assist, ammonizioni e altri eventi di gioco. Il fascino del fantacalcio sta nella sua capacità di coinvolgere amici, colleghi e familiari, trasformando ogni giornata di campionato in un evento carico di attesa.

Non si tratta solo di tifare per la propria squadra del cuore, ma di esultare per gol o parate di qualsiasi squadra, purché portino punti alla propria formazione. Negli anni, il gioco si è evoluto con piattaforme online sempre più interattive, statistiche dettagliate e modalità innovative. Il Fantacalcio, più che un passatempo, è diventato un rituale settimanale che mescola competizione, ironia e passione per il calcio.

Fantallenatori a caccia di consigli

In questa fase dell’anno, quando ci si sta preparando per le aste, i Fantallenatori cercano ogni consiglio possibile e immaginabile che possa dar loro una mano.

Uno di questi ci sentiamo di darlo noi. C’è un calciatore, il quale viene riportato come difensore, che in realtà potrebbe essere schierato in attacco dal proprio allenatore, e di conseguenza potrebbe regalare diversi bonus. Vediamo però di chi si tratta.

Il mister lo sta già provando in attacco

Il giocatore di cui stiamo parlando è Valentino Lazaro. Listato come difensore, il tecnico del Torino Marco Baroni lo dovrebbe schierare come terzino destro nel suo 4231.

Tuttavia è molto probabile che l’ex Inter venga provato anche come esterno d’attacco, per dare maggiore equilibrio alla squadra. Una scelta tattica attuabile soprattutto nei match con gli avversari più duri, e che potrebbe dare tante gioie ai fantalllenatori.