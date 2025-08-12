Donnarumma, clamorosa rottura con il PSG: per Gigio si aprono le porte della Premier League

Contrasto ormai insanabile tra Donnarumma e il Paris Saint Germain. Il portiere dell’Italia non è stato convocato per la Supercoppa

Proprio come nell’estate del 2021 quando si consumò la rottura definitiva e per molti aspetti traumatica con il Milan, a distanza di quattro anni Gianluigi Donnarumma rompe con il club a cui si legò subito dopo il trionfo agli Europei con la Nazionale italiana.

Il futuro del numero uno azzurro con ogni probabilità non sarà più nel Paris Saint Germain, la squadra con la quale non più tardi di due mesi e mezzo fa ha alzato al cielo l’ambitissima Champions League.

Arrivato a un anno dalla scadenza contrattuale Donnarumma ha accettato le proposte di rinnovo formulate dal management del club parigino, scatenando l’ira funesta del presidente Nasser Al Khelaifi e dello stesso staff tecnico.

La prova certificata di una frattura ormai insanabile è la mancata convocazione del portierone azzurro in vista della sfida di Supercoppa Europea tra il Psg e il Tottenham vincitore della scorsa edizione dell’Europa League.

Donnarumma, addio a Parigi: non c’è più niente da fare

Il match è in programma a Udine mercoledì sera e in occasione del primo appuntamento ufficiale della nuova stagione i pali della porta saranno difesi dal 24enne Lucas Chevalier, appena acquistato dal Psg per una cifra molto vicina ai 40 milioni di euro.

È difficile immaginare che un club, per quanto in possesso di ricchezze illimitate, possa investire una cifra del genere per un portiere di riserva. Riesce più logico e razionale credere ad un cambio della guardia in un ruolo chiave come quello del portiere.

Il PSG vuole vendere Donnarumma: le possibili destinazioni

Quando mancano solo 12 mesi alla scadenza del contratto che lega Donnarumma ai campioni d’Europa ad avere il coltello dalla parte del manico è proprio l’estremo difensore di Castellammare di Stabia. Il PSG vuole comunque evitare di perdere un patrimonio del genere a parametro zero e farà di tutto per cederlo in questa sessione di mercato.

Anche perché i possibili acquirenti non mancano, soprattutto nella ricchissima Premier League. Dall’Inghilterra rimbalzano le voci di un interesse assai concreto da parte del Chelsea di Enzo Maresca e dei due club di Manchester. Sia il City che lo United sono pronti a investire non meno di 55/60 milioni per aggiudicarsi la prestazioni del portiere azzurro.