CLAMOROSO F1: esclusa la McLaren dal campionato | Arriva l’annuncio ufficiale

La McLaren sta dominando la stagione di Formula Uno ma a sorpresa corre il rischio in futuro di essere esclusa dalla competizione iridata

Il dominio più o meno incontrastato della McLaren in questa stagione era stato ampiamente previsto dalla maggioranza di esperti e addetti ai lavori. Un ritorno ad altissimo livelli quello del team di Woking che ad agosto ha già ipotecato i due titoli mondiali di Formula Uno.

Il mondiale piloti è una corsa a due tra Oscar Piastri e Lando Norris, un duello tutto interno alla scuderia inglese che ricorda in minima parte la sfida esaltante tra i due fenomeni di fine anni ottanta, Ayrton Senna e Alain Prost.

Le rivali più accreditate, almeno sulla carta, sono indietro anni luce dalla scuderia di Woking: Red Bull, Mercedes e Ferrari non sembrano in grado di colmare in tempi brevi il gap che le separa dalla monoposto color salmone.

Anzi, la sensazione è che il mondiale di Formula Uno sarà segnato dalla schiacciante superiorità delle McLaren anche nella prossima stagione. Con buona pace soprattutto dei tifosi ferraristi che speravano di rivedere la Rossa ai vertici del Circus a stretto giro di posta.

La McLaren esclusa dal mondiale di Formula Uno, è incredibile

Solo e soltanto se un giorno la McLaren dovesse andare incontro a una clamorosa esclusione dal campionato, le gerarchie in quel caso verrebbero stravolte in un batter d’occhio. Si tratta in realtà di una boutade, un’ipotesi paradossale e non rispondente alla realtà dei fatti.

È il team principal e grande capo della Mercedes, il manager austriaco Toto Wolff, a sperare indirettamente che le monoposto arancioni finiscano ai margini della corsa al titolo mondiale. Le sue parole rilasciate nel corso di un’intervista concessa alla ‘Gazzetta dello Sport‘ non lasciano dubbi.

McLaren fuori dal Circus, l’auspicio è evidente

Wolff fa le carte alla prossima stagione e si lancia in un auspicio particolare: “Mi aspetto che la Ferrari sia molto competitiva e Honda ha dimostrato quanto sia forte, mi aspetto tanto da loro con Aston Martin. Poi c’è Red Bull con i nuovi motori, c’è Audi… Tutti vogliono arrivare pronti e competitivi, e staremo a vedere chi avrà lavorato meglio“.

Il manager austriaco si lascia andare a una speranza, ad oggi non troppo concreta: “Vedere un duello per il titolo tra Ferrari e Mercedes sarebbe bellissimo. Un classico. E poi Lewis e Charles contro Kimi e George, una sfida incredibile. Un pilota italiano contro un’auto italiana: lo immaginate? Non ho dubbi che questo duello ci sarà, l’anno prossimo o in futuro. Lo vivremo, e sarà fantastico“.