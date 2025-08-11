Tieni la buonuscita, basta che vai via: rescissione in casa Juve | Comolli accontenta le richieste dell’agente

Rottura totale in quel della Continassa tra il calciatore ed il club, tanto che si è giunti ormai all’accordo per la rescissione del contratto.

Nel mondo del calcio, la rescissione di un contratto rappresenta un momento delicato, in cui gli interessi del giocatore e quelli della società si incontrano, o si scontrano, per porre fine anticipatamente a un rapporto professionale. Questa soluzione può avvenire in forma consensuale, quando entrambe le parti concordano la separazione, oppure unilaterale, con possibili conseguenze legali e richieste di risarcimento.

Le ragioni di una rescissione sono molteplici: scarsa integrazione tecnica, problemi disciplinari, difficoltà economiche del club o desiderio del calciatore di intraprendere una nuova avventura. Nei casi consensuali, si definiscono termini e compensi per evitare contenziosi, con clausole di riservatezza e spesso il pagamento di una buonuscita. Le rescissioni sono più frequenti nei mercati di trasferimento estivo o invernale, quando i club cercano di liberare spazio salariale o inserire nuovi giocatori.

Tuttavia, se non gestite con attenzione, possono danneggiare l’immagine della società e del calciatore. Negli ultimi anni, il crescente impatto economico degli stipendi e la rigidità di alcune regole contrattuali hanno reso queste operazioni uno strumento strategico di gestione del personale sportivo. In un calcio sempre più regolato e globalizzato, la rescissione resta una mossa complessa, che richiede equilibrio tra interessi economici e rispetto reciproco.

Rescissione in casa Juve

Una situazione di questo tipo potrebbe ben presto verificarsi in casa Juve, dove un calciatore è pronto a rescindere il proprio contratto con la società torinese.

Da tempo ormai le due parti sembrano essere intenzionate a separarsi, e adesso potrebbe finalmente arrivare il tanto atteso momento con un accordo consensuale. Vediamo però chi è il giocatore pronto a lasciare Torino.

Comolli si accorda con l’agente

Dopo un anno passato interamente in infermeria, Arek Milik non sembra ancora essere tornato al top della condizione, e continua a combattere per alcuni problemi fisici che lo stanno tenendo ai box.

Proprio per questa ragione dunque in casa bianconera si sta pensando ad una possibile rescissione del contratto con il centravanti polacco. Solo voci al momento, ma non è da escludere che nelle prossime settimane diventino realtà.