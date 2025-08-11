SVOLTA PLAYOFF: cambiano tutte le regole | In Serie B scoppia la protesta

I playoff di Serie B hanno accresciuto l’interesse degli appassionati nei confronti del campionato cadetto. Ma ora esplode la polemica

Non è solo la Serie A a scaldare i motori in vista della prossima stagione agonistica. Anche le categorie inferiori, dalla Serie B in poi, si sta preparando ad affrontare nel migliore dei modi l’annata 2025-2026.

A poche settimane dall’inizio delle partite ufficiali una notizia ha scosso in particolare la cadetteria e sollevato una valanga di polemiche e discussioni. Il cosiddetto ‘casus belli’ riguarda la disputa dei playoff promozione.

Com’è noto alla stragrande maggioranza degli appassionati di calcio le due squadre che al termine della cosiddetta stagione regolare di Serie B si piazzano ai primi due posti in classifica conquistano la promozione diretta in Serie A.

Le sei squadre che invece si posizionano dal 3/o all’8/o posto disputano i tanto discussi playoff. Esiste però a tal proposito una regola che spesso viene dimenticata e che condiziona inevitabilmente il sistema delle promozioni.

Playoff, la svolta è definitiva ma non in Serie B

Secondo tale regola se tra la terza e la quarta classificata ci sono più di 14 punti di distacco i playoff non si giocano e la terza classificata viene promossa direttamente al successivo campionato di Serie A.

Viceversa se tra terzo e quarto posto il distacco resta inferiore ai 14 punti i playoff si disputano regolarmente e vedono coinvolte le sei squadre piazzatesi tra la 3/a e l’8/a posizione. Questa è la norma confermata anche per la prossima stagione.

Cambia la regola dei playoff, ecco come

La novità tanto attesa riguarda invece le categorie inferiori, quelle che vanno dall’Eccellenza alla Terza Categoria: come infatti è stato comunicato dalla Lega Nazionale Dilettanti della Sicilia, a partire dalla stagione 2025/2026 sarà abolita la regola dei 10 punti di distacco tra la 2/a e la 5/a classificata che fino ad oggi poteva impedire o modificare lo svolgimento delle gare di playoff e playout di ciascun girone.

In buona sostanza i playoff dei campionati regionali seguiranno le stesse regole applicate dalla Serie D in su. Anche in presenza di un ampio distacco in classifica (esempio: 2/a classificata a 50 punti, 5/a a 20), la semifinale verrà comunque disputata, a differenza di quanto accadeva nelle stagioni precedenti. A questo punto ci si attende che una riforma del genere coinvolga prima o poi anche la serie cadetta.