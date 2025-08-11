Milan, che batosta contro il Chelsea: Allegri minimizza e si consola con De Winter

È solo un’amichevole ma i 4 gol incassati contro il Chelsea fanno scattare l’allarme. Allegri però accoglie l’ex difensore del Genoa

Anche se siamo ancora in pinea preparazione estiva e i risultati in questo periodo contano zero, perdere incassando 4 gol non fa mai piacere. È accaduto al Milan che in un test amichevole è stato travolto dai campioni del mondo del Chelsea con un eloquente 4-1.

Tra assenze, cessioni dell’ultimo minuto (Thiaw venduto al Newcastle per 40 milioni di euro) e una condizione atletica ancora non ottimale la squadra di Allegri nulla ha potuto per opporsi allo strapotere tecnico e fisico dei Blues, tornati a fare la voce grossa sotto la guida di Enzo Maresca.

Con l’ex centrocampista campano in panchina i londinesi nel giro di due mesi hanno rialzato alla grande la testa centrando tre obiettivi di prestigio: la qualificazione in Champions League, la conquista della Conference League e la vittoria nella prima edizione del Mondiale per Club organizzato dalla FIFA.

Di fronte a una squadra già rodata e in forma campionato il rabberciato Milan non ha potuto far altro che limitare il più possibile i danni. Dopo un inizio shock, due gol incassati in meno di dieci minuti, Allegri ha sistemato meglio la squadra che anche in dieci ha fatto vedere qualcosa di buono.

Milan, Allegri non fa drammi per il ko contro il Chelsea

Al termine della gara il tecnico livornese non è sembrato granché preoccupato per i 4 gol incassati dai Blues: “Sono sereno perché abbiamo finito una parte importante di preparazione senza infortuni, questa è la cosa più importante. Abbiamo giocato meglio in dieci perché eravamo più ordinati“.

L’ex allenatore della Juventus sottolinea la crescita del suo Milan, con uno sguardo particolare rivolto alla fase difensiva: “Siamo migliorati difensivamente come squadra, però bisogna continuare a lavorare. C’è delusione per la sconfitta ma questo non cambia il valore dei ragazzi“.

Igli Tare fa un regalo ad Allegri, arriva De Winter

L’unico motivo di parziale preoccupazione arriva dal mercato: la cessione di Malick Thiaw al Newcastle per 40 milioni di euro rimpingua le casse della società ma toglie un difensore importante ad Allegri.

Il tecnico toscano però non fa drammi: “Dispiace che Malick sia andato via ma Igli Tare si sta muovendo per trovare il sostituto. Il mercato è questo e bisogna continuare a lavorare perché in squadra ho ottimi ragazzi che si mettono a disposizione“. L’ex dirigente della Lazio ha accontentato subito il suo allenatore: dal Genoa è infatti in arrivo per circa 20 milioni il 23enne centrale belga Koni De Winter.