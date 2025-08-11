INFINITO CALCIOPOLI: riassegnati gli scudetti alla Juve | Decisiva la testimonianza di un protagonista

Lo scandalo denominato Calciopoli segna uno spartiacque nella storia recente della Serie A. Riassegnati i due scudetti tolti alla Juve dopo le vicende giudiziarie, ecco la testimonianza del protagonista.

Correva l’anno 2006 e, a poche settimane, dalla conquista del Mondiale in Germania, la Serie A venne travolta dallo scandalo poi denominato Calciopoli. Vennero a galla manipolazioni di partite e corruzione di arbitri e vari dirigenti di massimo livello nel campionato italiano.

A pagare il conto più salato è stata la Juventus, a cui vennero revocati due scudetti. La squadra bianconera venne anche retrocessa in Serie B nella stagione calcistica successiva. I due titoli coinvolti furono quello del 2004-05, non assegnato, e quello del 2005-06, andato invece all’Inter. Le due tifoserie, da sempre divise da una forte rivalità, continuano spesso a tornare su questa vicenda.

Da un lato quella juventina che rinfaccia ai rivali di non aver vinto uno scudetto reale, denominando il titolo del 2006 come ‘di cartone’. Dal lato interista invece si riprende spesso la vicenda Calciopoli come cartina di tornasole dell’approccio non sempre sportivo della Vecchia Signora.

Un evento che ha sconvolto completamente gli equilibri del campionato italiano. Le indagini oltre la Juve, coinvolsero altre grandi squadre italiane come la Fiorentina, il Milan e la Lazio, che però ricevettero sanzioni decisamente minori rispetto ai bianconeri.

Calciopoli non finisce mai: l’annuncio del protagonista

L’evento che ha segnato la storia recente del nostro campionato non è stato ancora del tutto assimilato dal mondo Juventus. La squadra bianconera quando vinse lo scudetto nel 2012, che sulla carta era il numero 28, lo festeggiò come fosse quello della terza stella.

E negli anni scorsi hanno fatto tanto rumore le parole di Zlatan Ibrahimovic sul caso Calciopoli. L’attaccante svedese giocava con la Juve all’epoca dello scandalo, prima di trasferirsi all’Inter e successivamente al Milan.

Quando Ibra punse l’Inter su Calciopoli

All’epoca della sua esperienza al Milan il centravanti svedese venne intervistato sui due scudetti tolti alla Juventus. Ibra non ebbe problemi a considerare 28 il numero di scudetti vinti dalla Vecchia Signora, includendo anche i due revocati d’ufficio.

Sul tema lo svedese dichiarò: “Abbiamo lottato tutti e tutti i giorni per tutte le partite. Abbiamo fatto tutto in campo. Chi era in quella squadra sa cosa ha fatto. In campo abbiamo dimostrato che eravamo i più forti d’Italia.”