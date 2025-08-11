Ha giocato con Real e Milan: oggi ha gravi problemi cognitivi | Ha dovuto licenziarsi dal suo nuovo lavoro

Dopo una gran carriera, che lo ha visto giocare con il Milan e con il Real Madrid, oggi questo ex calciatore lotta contro dei problemi cognitivi, che lo hanno costretto a licenziarsi dal suo nuovo lavoro.

Anche se spesso percepiti come simboli di forza e resistenza fisica, i calciatori sono esseri umani a tutti gli effetti e, come tali, possono affrontare problemi di salute anche molto gravi. L’immagine pubblica di atleti in perfetta forma può talvolta far dimenticare che il loro corpo è sottoposto a uno stress continuo, con allenamenti intensi, ritmi serrati e pressioni psicologiche elevate.

Non si tratta solo di infortuni muscolari o articolari, ma anche di patologie più complesse e meno visibili, come problemi cardiaci, respiratori, disturbi metabolici o malattie autoimmuni. In alcuni casi, i calciatori scoprono condizioni ereditarie o congenite nel corso delle visite mediche o a seguito di controlli approfonditi dopo sintomi trascurati.

Inoltre, la salute mentale sta finalmente ricevendo maggiore attenzione nel mondo del calcio. Ansia da prestazione, depressione, stress cronico e burn-out colpiscono anche gli atleti professionisti, nonostante il successo o la fama. Il silenzio che spesso circonda questi temi sta lasciando spazio a una comunicazione più aperta e consapevole, che tende a far superare appunto questi guai.

Dal Milan ai problemi cognitivi

Uno degli esempi più recenti da questo punto di vista vede senza dubbio come protagonista una vecchia conoscenza del Milan e del Real Madrid, ma soprattutto dello Schalke 04, squadra di cui ha fatto le fortune, e della nazionale olandese.

Stiamo parlando di Klaas Jan Huntelaar, ex bomber che appunto dopo il ritiro ha presentato alcune problematiche a livello cognitivo, che lo hanno addirittura spinto a dover lasciare il suo nuovo lavoro.

La situazione dell’ex calciatore milanista

Qualche mese fa è tornata alla luce una situazione terribile che vede coinvolto l’ex attaccante milanista. Huntelaar infatti presenta la sindrome di burnot, un problema legato allo stress sul lavoro, che stava condizionando la sua vita.

Già in passato il Cacciatore ha sofferto di tale problema, e dopo che la patologia si è ripresentata, ha deciso di curarsi in maniera totale, tanto da lasciare il suo incarico nella dirigenza dell’Ajax.