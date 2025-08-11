Forza, chi offre di più: asta sanguinosa per Kubo | Due italiane se lo contendono

Nuovo duello in Serie A, col giapponese Takefusa Kubo nel mirino. Ecco il testa a testa nella sessione di mercato estivo sulle tracce dell’attaccante in forza alla Real Sociedad.

Si avvicina sempre più la partenza della nuova Serie A e si accendono tanti scenari di calciomercato estivo per le squadre italiane. Non mancano colpi di scena nel nostro campionato, in un’estate ricca di capovolgimenti di fronte, a partire dalle panchine e dalle figure dirigenziali, passando per le trattative serrate per aggiudicarsi nuovi rinforzi di spessore.

A difendere il titolo sarà il Napoli di Antonio Conte, che la passata stagione ha conquistato il quarto scudetto della propria storia. La squadra partenopea è anche la sola ad aver confermato il proprio allenatore, oltre a Tudor in casa Juve che però lo scorso anno venne chiamato in corsa. Tra le big italiane c’è forte aria di rivoluzione, che passa anche dal calciomercato estivo.

Tornando alla Juve c’è stato l’arrivo di Damien Comolli, che ha preso il posto di Cristiano Giuntoli nel ruolo di direttore generale della Vecchia Signora. Il dirigente francese è riuscito a chiudere il colpo Jonathan David in attacco, prelevandolo a parametro zero dal Lille.

Il bomber canadese era stato segnalato sulle tracce di diversi grandi club europei, comprese le big italiane. Ad aggiudicarsi la corsa all’attaccante è stata però la Juve, che ha bruciato la concorrenza interna di Napoli e Inter in Serie A.

Testa a testa in Serie A per Kubo

Un altro rinforzo offensivo sembra pronto a sbarcare questa estate nel campionato italiano. Parliamo dell’ala giapponese Takefusa Kubo, da tre stagioni in forza alla Real Sociedad.

L’attaccante nipponico dopo aver giocato in patria e militato in diversi club spagnoli, sembra aver trovato la sua dimensione nel club di San Sebastian. Ma la Serie A è in agguato e potrebbe strapparlo al club basco.

Kubo in Serie A, nuovo duello tra Juve e Napoli

L’ala giapponese potrebbe fare al caso sia della Juventus che del Napoli. Si profila un vero e proprio testa a testa di mercato per l’attaccante esterno classe 2001.

La richiesta economica della Real Sociedad, secondo quanto si legge su Transfermarkt.it, oscilla sui 30 milioni di euro.