Costa poco ed è come un orologio svizzero: Modesto prende il regista a Tudor | Ha 100 presenze in Serie A

La Juventus di Igor Tudor è a caccia di rinforzi a centrocampo. Francois Modesto, nuovo direttore tecnico dei bianconeri, ha messo una vecchia conoscenza della Serie A nel mirino.

Il calciomercato estivo della Juventus parla francese. Dopo la nomina di Damien Comolli come nuovo direttore generale, che ha preso il posto di Cristano Giuntoli, i bianconeri hanno scelto Francois Modesto per il ruolo di direttore sportivo. L’ex dirigente del Monza sta lavorando fianco a fianco col connazionale per soddisfare le richieste di Igor Tudor.

I bianconeri si sono già rinforzati in attacco, con l’arrivo a parametro zero di Jonathan David e non solo. La Juve ha anche acquistato definitivamente Francisco Conceicao dal Porto. I rapporti con la squadra lusitana sono stati intensi ed hanno coinvolto anche due terzini destri.

Al Porto è volato Alberto Costa, mentre a Torino è sbarcato Joao Mario. Grandi manovre coinvolgono la squadra bianconera, che vuole tornare a fare la voce grossa in Italia con la prospettiva di tornare protagonista anche in Champions League.

In attesa di nuovi sviluppi sul fronte delle cessioni, con il nome di Dusan Vlahovic sempre caldo in uscita, una delle priorità della squadra bianconera riguarda il centrocampo. Ora spunta un nuovo nome sul taccuino della dirigenza della Juve, che può riportare in Italia un ex protagonista della Serie A, dove ha collezionato più di 100 presenze ufficiali.

Nuovo regista Juve, un ex Serie A per Tudor

Il sogno proibito dei bianconeri porta il nome di Sandro Tonali. Il centrocampista ex Mila, oggi in forza al Newcastle, ha però una valutazione che oscilla sui 60 milioni di euro ed il colpo senza grosse uscite appare complicato.

Anche il profilo dell’ex Lecce Hjulmand è stato accostato alla lista dei desideri bianconera, ed ora spunta un terzo candidato, anche in questo caso è una vecchia conoscenza del campionato italiano.

Idea Torreira per la Juve: la posizione del Galatasaray

Parliamo del centrocampista uruguaiano Lucas Torreira. Il mediano ha vestito le maglie della Sampdoria e della Fiorentina, accumulando 102 presenze e 9 gol in Serie A.

Oggi è in forza al Galatasaray, che per il suo cartellino potrebbe accontentarsi di un’offerta sui 13 milioni di euro. Francois Modesto potrebbe così pescare un rinforzo a costo contenuto e con una notevole esperienza già maturata in Serie A.