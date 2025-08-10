RIVOLUZIONE INTER: preso un nuovo direttore sportivo | Ausilio cacciato nel pieno del mercato

Terremoto in vista in casa Inter. A quanto pare il direttore sportivo Piero Ausilio sarebbe a un passo dall’addio dopo quasi 15 anni da ds

Lavora nella direzione sportiva dell’Inter dal 2010, prima come braccio destro di Marco Branca e dal 2014 in qualità di responsabile dell’area tecnica. Piero Ausilio è stato uno degli artefici, a partire dall’avvento del gruppo Suning, del ritorno ad altissimi livelli del club nerazzurro.

Insieme all’ex amministratore delegato ed ora presidente Beppe Marotta ha costruito la squadra che negli ultimi cinque anni ha conquistato due scudetti, svariate Coppe nazionali e disputato due finali di Champions League sempre con Simone Inzaghi in panchina.

Nelle ultime settimane però il nome di Ausilio, dopo stagioni in cui il direttore sportivo aveva mietuto quasi esclusivamente dei consensi, è stato oggetto di pesanti critiche da parte di un segmento consistente della tifoseria.

Tra i sostenitori, quelli che frequentano più assiduamente i social attribuiscono al dirigente meneghino il fallimento di alcune trattative importanti e l’arrivo di calciatori, in primis Zielinski e Taremi, che hanno offerto un contributo assai modesto alla causa nerazzurra.

Inter, Oaktree ha deciso: Ausilio dev’essere mandato via

Le lamentele sempre più insistenti di questa parte della tifoseria non ha lasciato indifferente l’attuale proprietà dell’Inter, vale a dire il fondo americano Oaktree, i cui manager di punta non sarebbero molto soddisfatti del lavoro svolto da Ausilio.

Questa sessione estiva di mercato rischia pertanto di essere la sua ultima da direttore sportivo nerazzurro. Di qui ai prossimi giorni l’Inter potrebbe infatti nominare un nuovo responsabile dell’area tecnica nonché braccio destro di Beppe Marotta.

Ausilio se ne va, al suo posto un top manager di Serie A

Da qualche ora circola con particolare insistenza il nome del possibile sostituto di Ausilio, che in effetti sarebbe il preferito dai tifosi e dallo stesso Marotta. Trattasi di Giovanni Carnevali, da molti anni direttore generale del Sassuolo e presidente ‘ombra del club emiliano.

Carnevali in qualche intervista recente non aveva nascoso il desiderio di misurarsi con una realtà più ambiziosa, con una delle grandi tradizionali del nostro calcio. Si era vociferato di un approccio concreto con la Roma ma non se n’è fatto più niente. L’arrivo di Carnevali sarebbe in linea con i programmi tecnico/economici dell’Inter che consistono nella ricerca della massima competitività nell’alveo di una concreta sostenibilità finanziaria.