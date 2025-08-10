“Non abbiamo bisogno di lui”: Gattuso scarica il centravanti | Mai più con la maglia azzurra

Diktat di Gennaro Gattuso e porta chiusa in faccia al centravanti. Il tecnico ha scaricato il top player, che non vestirà mai la maglia azzurra.

La Nazionale azzurra riparte dalla nomina di Gennaro Gattuso come nuovo commissario tecnico. I vertici federali hanno scelto l’ex centrocampista, campione del mondo nel 2006, dopo l’esonero di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano ha pagato la pesante sconfitta per 3-0 patita contro la Norvegia, nel debutto degli azzurri al girone di qualificazione ai Mondiali del 2026.

Il passo falso arrivato in Norvegia è preoccupante in vista del cammino per strappare un posto al prossimo Mondiale, che si giocherà tra un anno in Messico, Canada e Stati Uniti. L’Italia ha fallito l’appuntamento con la rassegna internazionale nelle due ultime edizioni, circostanza unica nella ricca storia azzurra, ed ora rischia di mancare la qualificazione per la terza volta.

L’ennesima esclusione avrebbe del clamoroso e Gravina, insieme al capodelegazione Buffon, ha scelto di affidare le sorti dell’Italia all’ex centrocampista, che ha lasciato la panchina dell’Hajduk Spalato in Croazia. Tanta curiosità aleggia sul debutto ufficiale del nuovo commissario tecnico, a partire dalla prime convocazioni azzurre a firma Gattuso.

In particolare le attenzioni sono rivolte al pacchetto offensivo. L’oriundo Mateo Retegui ha lasciato l’Atalanta e la Serie A, dove si era laureato capocannoniere, per andare a giocare in Arabia Saudita. La firma nella Saudi Pro League getta ombre sul futuro azzurro del bomber nato in Argentina, vista la differenza tecnica e tattica tra i due campionati.

Gattuso ha chiuso le porte in azzurro al centravanti

Da capire se il nuovo CT vorrà comunque dare una chance all’ex Atalanta. Gli italiani più in vetrina nel ruolo di centravanti sono Lorenzo Lucca, passato dall’Udinese al Napoli in questa estate e Moise Kean. Anche l’ex Juve sembrava vicino all’Arabia, ma al momento è rimasto in forza alla Fiorentina.

Tornando alle esperienze passate di Gattuso come allenatore di Serie A spunta un clamoroso retroscena che riguarda l’azzurro, ma non dell’Italia, bensì del Napoli.

De Laurentiis allo scoperto: Gattuso si oppose all’arrivo di Ibra

Tornando indietro alla stagione 2020 hanno sorpreso le parole di Aurelio De Laurentiis, riportate su Facebook dalla pagina PassioNapoli.

Il patron dei partenopei ha svelato che nel 2020 aveva chiuso con Raiola l’accordo per far arrivare Zlatan Ibrahimovic in azzurro. Tutto saltò per l’opposizione di Gattuso, che svelò di non aver bisogno di un profilo del genere.