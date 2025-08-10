La Juventus è già un lontano ricordo: dopo il ritiro vuole aprire bottega | Era questo il suo sogno nel cassetto

La Juventus è solo un ricordo per il protagonista bianconero. Già decisa la nuova professione dopo il ritiro, seguirà il suo sogno da bambino.

In Serie A e non solo, fioccano gli esempi di calciatori che hanno stravolto completamente la propria vita dopo il ritiro ufficiale dalle scene. L’ex bomber Diego Forlan, che ha avuto un’esperienza non positiva all’Inter nel 2011, ha scelto di diventare tennista dopo aver appeso gli scarpini al chiodo.

Un altro esempio lampante ci porta a parlare di Emil Halfredsson, che in Italia ha indossato le maglie di sette squadre diverse prima del ritiro arrivato due anni fa. Ora l’ex centrocampista islandese ha aperto in patria una pizzeria ed un’attività agroalimentare.

Un altro ex Inter che ha scelto una carriera alternativa a quella del rettangolo verde è Lukas Podolski. Sebbene non abbia ancora lasciato ufficialmente il calcio, milita infatti in una squadra polacca, il classe ’85 ha già aperto una catena di kebab di grande successo in tutta la Germania.

Ci sono poi due ex Roma che hanno preso la strada della produzione di bevande alcoliche. Parliamo di Vincent Candela, oggi viticoltore di successo, e Hidetoshi Nakata. L’ex centrocampista giapponese si è dato alla produzione di sakè.

Dopo la Juve apro bottega: la confessione del centrocampista

C’è poi un ex protagonista del Torino, ovvero Riccardo Maspero, che dopo aver abbandonato il calcio ha aperto un’azienda anti infortunistica.

La sua “buca” rimase celebre nella storia del derby della Mole. Nella stagione 2001, con la sfida tra Juve e Toro sul 3-3, l’ex centrocampista creò una piccola buca in corrispondenza del dischetto di rigore. In seguito Salas calcerà il penalty alle stelle.

Futuro già scritto per Locatelli: è il suo sogno nel cassetto

Proprio in casa Juventus hanno sorpreso il web le parole del centrocampista Manuel Locatelli. L’ex Milan, diventato anche capitano della Vecchia Signora, ha dimostrato di avere le idee chiare sulla propria carriera nel momento in cui arriverà il ritiro ufficiale dalle scene.

Intervistato da Vivo Azzurro il centrocampista ha dichiarato: “In futuro mi piacerebbe aprire una sartoria su misura. È una delle mie più grandi passioni. Mio padre lavorava in banca e da piccolo lo vedevo sempre uscire vestito bene.”