Campione di tutto con la Juve, un Europeo sfiorato con la Nazionale | Poi la depressione lo ha divorato

Dopo aver vinto tutto con la Juve, questo calciatore è caduto nel terribile vortice della depressione, che lo ha totalmente distrutto.

Nel mondo del calcio, spesso percepito come un universo dorato fatto di fama, successo e ricchezza, si nasconde una realtà più complessa e silenziosa: la depressione. Molti calciatori, pur mantenendo un’immagine pubblica sorridente e vincente, lottano quotidianamente con il peso della solitudine, delle pressioni psicologiche e dell’ansia da prestazione. La carriera di un atleta professionista è breve, intensa e segnata da aspettative altissime, da parte dei tifosi, dei media e di sé stessi.

Nonostante i riflettori accesi e gli stadi gremiti, molti di loro si sentono soli. La competizione interna alle squadre, gli infortuni, le critiche costanti e la paura del declino sono fattori che possono scavare dentro, generando insicurezze e senso di vuoto. Spesso, per orgoglio o per timore di essere giudicati deboli, i calciatori scelgono di non parlare, nascondendo il loro disagio dietro sorrisi forzati e frasi di circostanza.

Negli ultimi anni, alcuni ex calciatori hanno avuto il coraggio di raccontare la propria esperienza, contribuendo a rompere il tabù. È fondamentale che il mondo del calcio riconosca il valore della salute mentale, offrendo supporto psicologico strutturato e promuovendo una cultura che permetta anche ai campioni di mostrarsi umani.

Dai trionfi sul campo al mostro della depressione

Uno dei casi più famosi di calciatore che dopo una carriera di altissimo livello è caduto nel vortice di questa malattia riguarda di sicuro Gianluca Pessotto.

L’ex difensore ha vinto tutto con la maglia della Juventus, sfiorando poi il successo anche ad Euro 2000 con la nazionale azzurra. Ma appunto la depressione proprio a fine carriera lo ha ridotto in uno stato terribile.

Il tentativo di suicidio, poi la lenta rinascita

E’ l’estate del 2006, prima che l’Italia stava per andare sul tetto del mondo, e Gianluca Pessotto, che da poco aveva annunciato il ritiro, tenta il suicidio lanciandosi da un palazzo.

Le condizioni sono critiche, il mondo del calcio è in apprensione. Fortunatamente però Pessottino riesce a spuntarla. Da lì iniziano le cure non solo per il danno fisico che si è causato, ma anche quelle mentali per un problema silenzioso, che lo ha logorato dall’interno, e che lo aveva spinto a farla finita.