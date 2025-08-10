Affare alla Nico Paz per il Como: presa un’altra stellina del calcio mondiale | Arriva in prestito secco

Il Como mette le mani sulla nuova stella del calcio mondiale. Un altro affare alla Nico Paz per Cesc Fabregas che sogna in grande in vista della prossima stagione.

Il Como di Cesc Fabregas si è affermato come una delle migliori rivelazione della passata edizione della Serie A. La squadra lariana non ha avuto alcun problema a salvarsi. I biancoblu si sono anche tolti lo sfizio di battere avversari molto più quotati, come Atalanta, Napoli e Roma. Il decimo posto finale ed i 49 punti in classifica rappresentano il terzo miglior risultato nella storia della squadra lariana.

La bontà del lavoro di Cesc Fabregas è sotto gli occhi di tutti. Non è un caso che l’ex centrocampista sia finito nel mirino dell’Inter per il post Inzaghi, ma lo spagnolo ha scelto di continuare la sua avventura al Como. La squadra costruita lo scorso anno rappresentava un mix perfetto tra giovani calciatori di prospettiva e profili più esperti.

Tra i trascinatori della compagine lariana c’è stato l’attaccante Diao, capace di segnare 8 gol dopo essere arrivato a gennaio. Un altro dei protagonisti assoluti della passata stagione è stato Nico Paz, che ha chiuso il suo con sei gol e 9 assist all’attivo.

Il fantasista classe 2004 è arrivato alla corte di Cesc Fabregas dal Real Madrid, che lo ha girato al Como con una formula particolare.

Nuovo affare alla Nico Paz: Fabregas gongola

I lariani hanno prelevato il trequartista argentino dal Real la scorsa estate. Il calciatore ha firmato un contratto triennale ma gli spagnoli fino al 2028 avranno la possibilità di riacquistarlo per 11 milioni di euro.

Una formula curiosa, che da un lato permette ai Blancos di non perdere di vista la crescita del giovane fantasista e dall’altro consente al Como di godersi una stellina del calcio mondiale. Ed una formula simile potrebbe portare un altro talento sudamericano alla corte dell’ex centrocampista spagnolo.

Dal Chelsea al Como: l’ultima tentazione per Fabregas

Fari puntati sull’attaccante classe 2007 Estevao, appena acquistato dal Chelsea. Nelle ultime due stagioni il talento brasiliano ha siglato 27 reti con il Palmeiras, oltre ad aver trovato le prime presenza con la nazionale verde oro.

L’attaccante diciottenne difficilmente troverà da subito spazio nelle rotazioni dei Blues, freschi vincitori del Mondiale per club. Non è escluso che i londinesi scelgano di girarlo in prestito secco per farlo giocare, fornendo un assist decisivo al Como.