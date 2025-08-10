8 anni in Italia, dopo una stagione in Premier la nostalgia si fa sentire | Conte lo riporta in Serie A

Un altro colpo di alto profilo del Napoli. Tutto merito di Antonio Conte che vuole riportare in Italia un ex protagonista della Serie A

Il Napoli non si ferma più. Dopo gli arrivi di Vanja Milinkovic-Savic, Beukema, De Bruyne, Lucca e Noa Lang, elementi che hanno colmato lacune d’organico apparse evidenti nella scorsa stagione il club campione d’Italia avrebbe deciso di mettere a segno un altro colpo di spessore.

Non si tratterebbe però del tanto desiderato e finora vanamente inseguito attaccante esterno richiesto a più riprese da Antonio Conte. Sfumato per sempre Dan Ndoye, ceduto al Nottingham Forest per 40 milioni di euro, il ds Manna sta studiando le possibili alternative.

Il dirigente azzurro guarda sempre in Premier League: è infatti da lì che potrebbe il tassello mancante per completare al meglio l’attacco del Napoli. Antonio Conte però continua a guardare anche altrove.

Il tecnico salentino non è ancora pienamente soddisfatto della campagna acquisti finora realizzata dal presidente De Laurentiis, tanto che oltre a un nuovo esterno offensivo avrebbe espresso il desiderio di allenare un altro difensore centrale.

Napoli, Conte è scatenato: lo vuole a tutti i costi

Non si tratta di un giocatore qualsiasi, ma di un ex protagonista assoluto del nostro campionato che l’estate scorsa fu ceduto proprio in Inghilterra e sempre al Nottingham Forest. L’allenatore leccese stravede per lui a farebbe carte false per portarlo a Napoli.

È fermamente convinto Antonio Conte che schierato al centro della difesa insieme a Beukema e a Buongiorno questo ex gioiello della Fiorentina darebbe corpo al reparto arretrato più forte e competitivo dell’intera Serie A.

Napoli, sprint sul mercato per un big della difesa

Il riferimento è a Nikola Milenkovic, 27enne difensore solido e di grande personalità leader della Serbia e autore di un’eccellente stagione a Nottingham. L’ex viola dopo un solo anno trascorso in Premier potrebbe fare ritorno in Italia, per merito soprattutto di Antonio Conte.

Il tecnico del 4/o scudetto del Napoli nutre una stima profonda per Milenkovic tanto da aver fatto esplicita richiesta del suo acquisto al presidente De Laurentiis. Nei prossimi giorni la trattativa potrebbe decollare anche se la richiesta del club inglese non è inferiore ai 40 milioni di euro. Nei prossimi giorni se ne saprà di più, ma Conte sta spingendo per avere il difensore slavo quanto prima in ritiro.