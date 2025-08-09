ULTIM’ORA POGBA: arriva una nuova squalifica | La sua carriera ormai è finita

Sembra un incubo senza fine per il Polpo Paul: nuovo terribile stop stabilito nelle ultime ore. La sua carriera è ormai finita.

Paul Pogba, centrocampista francese campione del mondo nel 2018, è stato protagonista di una vicenda che ha segnato una svolta importante nella sua carriera: la squalifica per doping. Il caso è emerso nel 2023, quando il calciatore, allora in forza alla Juventus, è risultato positivo a una sostanza vietata in seguito a un controllo antidoping effettuato dopo una partita di campionato.

Successivamente, le analisi di controllo hanno confermato la positività, portando alla decisione di squalificarlo per quattro anni, secondo quanto previsto dalle normative vigenti. La sanzione, applicata dalle autorità competenti, rappresenta uno degli stop più lunghi per un giocatore di alto livello negli ultimi anni. Durante il periodo della squalifica, Pogba non può prendere parte a nessuna competizione ufficiale, né allenarsi con il gruppo squadra.

La situazione ha avuto un forte impatto anche sulla sua carriera a livello di club e nazionale, interrompendo bruscamente il suo percorso sportivo. Questa vicenda ha riportato l’attenzione sulle regole legate al doping nello sport e sulle conseguenze per gli atleti coinvolti. Pogba, uno dei giocatori più noti della sua generazione, si è trovato ad affrontare una pausa forzata che potrebbe influenzare significativamente il proseguimento della sua carriera.

Il ritorno di Pogba, o forse no…

Dopo aver scontato la squalifica, e aver rescisso il proprio contratto con la Juventus, il campione del mondo francese è pronto per tornare in campo in partite ufficiali.

Il Polpo infatti si è accordato con il Monaco, e giocherà in Ligue 1. Un colpo importante per il club, ma una situazione di livello anche per il calciatore, che così potrà tornare a dire la sua a grandi livelli. E invece la notizia arrivata nelle ultime ore ha lasciato tutti di stucco.

Nuova mazzata per il Polpo

Sebbene la squalifica sia finita, Pogba rischia di dover affrontare ancora un lungo stop. Così almeno ha specificato il CEO del Monaco Thiago Scuro.

Questo ha infatti indicato che ci vorrebbero almeno tre mesi prima di rivederlo al top della condizione e di riaverlo in campo con costanza. Non una buona notizia dunque per il giocatore.