Tutto fatto, c’è il sì del ragazzo: colpo da Europa del Torino | Baroni accoglie un milanista

Dal Milan al Torino, Marco Baroni accoglie il colpo dal profumo di Europa per la squadra granata. I rossoneri piazzano l’ennesima cessione che può aprire a nuovi movimenti in entrata.

Come molte squadre di Serie A anche il Torino sta vivendo un’estate dal sapore di rivoluzione. Il primo grande cambiamento è arrivato in panchina. Dopo una sola stagione ha salutato Paolo Vanoli, al suo posto il presidente Urbano Cairo ha scelto Marco Baroni, anche lui libero dopo un’unica stagione, dal bilancio sottotono, alla Lazio.

La tifoseria granata continua a contestare la presidenza di Urbano Cairo, mentre il calciomercato estivo cambia profondamente la pelle del Torino. I granata hanno salutato due grandi protagonisti delle ultime stagioni. Stiamo parlando di Vanja Milinkovic Savic e Samuele Ricci. Per entrambi i calciatori c’è stato un salto di qualità in Serie A.

L’estremo difensore è stato acquistato dal Napoli scudettato di Antonio Conte, e si giocherà le sue carte in attesa di capire il futuro di Alex Meret. Il centrocampista invece è stato uno dei primi rinforzi del nuovo Milan di Massimiliano Allegri, che a sua volta ha ceduto Rejnders al Manchester City.

Sul fronte delle entrate la squadra piemontese ha accolto il portiere Israel dallo Sportin Lisbona. Dall’Empoli retrocesso è arrivata la coppia formata da Ismajli per la difesa e Anjorin a centrocampo. Dal Napoli invece è arrivato l’attaccante esterno Cyril Ngonge.

Colpo dal Milan per Baroni: profumo d’Europa al Torino

E dopo l’arrivo dell’ala ex Hellas Verona i granata possono affondare il colpo per un altro innesto offensivo da una grande squadra italiana. Parliamo del Milan di Allegri, che è tra le squadre più attive in questa fase di mercato estivo.

Dal Diavolo potrebbe arrivare alla corte di Marco Baroni un attaccante che sembra non rientrare nei piani del tecnico ex Juventus.

Suggestione Okafor per il Torino: il Milan non si oppone

Parliamo di Noah Okafor, attaccante svizzero reduce da sei mesi in prestito al Napoli. L’esterno offensivo elvetico ha collezionato solo 4 presenze ed uno scarso minutaggio, ma si è comunque laureato campione d’Italia con i partenopei.

Il Milan continua a cercare soluzioni in uscita per l’attaccante ex Salisburgo. Il valore del suo cartellino oscilla sui 13 milioni di euro ma non è escluso che possa lasciare Milanello con la formula del prestito.