Sinner chiama i suoi avvocati: richiesta assurda al circuito ATP | Minaccia di non giocare più

Nuovo polverone intorno a Jannik Sinner. Ecco l’assurda richiesta del circolo ATP che può portare a drastiche prese di posizione. Il braccio di ferro lo risolvono i legali del campione altoatesino.

Parte da Cincinnati la campagna statunitense di Jannik Sinner, dopo il trionfo arrivato a Wimbledon. Il tennista numero uno del ranking ATP è riuscito a sconfiggere lo spagnolo Carlos Alcaraz, dopo aver ceduto il passo prima a Roma e poi a Parigi, sempre nell’atto finale. L’altoatesino è anche diventato il primo atleta italiano a conquistare lo Slam londinese, il più antico e prestigioso torneo al mondo.

Ora il classe 2001 è chiamato a confermarsi al Master 1000 che prenderà il via il 7 agosto negli Stati Uniti. L’obiettivo è quello di difendere il titolo conquistato dodici mesi fa e di tenere a debita distanza il rivale spagnolo. Anche in Ohio le strade tra i primi due tennisti del ranking mondiale potranno incontrarsi solo in finale.

L’italiano è stato sorteggiato nella parte alta del tabellone, mentre Carlos Alcaraz guida la parte inferiore. Sinner non gioca dalla finale londinese del 13 luglio, prima di saltare l’appuntamento di Toronto. Decisione condivisa con altri big del tennis, compreso lo spagnolo Alcaraz, che hanno preferito concentrarsi sul Master.

Per l’altoatesino sarà fondamentale evitare di perdere punti a Cincinnati, dopo che l’anno scorso aveva vinto il torneo in finale contro Frances Tiafoe.

Stoccata ufficiale di Sinner al circuito ATP

Jannik Sinner esordirà direttamente al secondo turno, ed ai quarti potrebbe arrivare un derby azzurro contro Lorenzo Musetti.

Eventualmente poi in semifinale sul cammino del numero uno al mondo potrebbe esserci il padrone di casa Taylor Fritz. In caso di percorso netto potrebbe esserci poi l’ennesima replica del duello con Alcaraz, che negli ultimi tempi ha regalato grandi partite ricche di emozioni e capovolgimenti di fronte.

Pioggia di annunci di Sinner a Cincinnati

Intervenuto in conferenza stampa in Ohio, Sinner ha toccato diversi temi. Dalla sua attuale condizione fisica, alla sorprendente reazione arrivata a Londra dopo la delusione maturata al Roland Garros.

Non è sfuggita poi una frecciata lanciata nei confronti del circuito ATP. L’altoatesino ha infatti dichiarato: “Preferirei tornei più corti, di una settimana come quello di Montecarlo ad esempio. Ma i tornei lunghi sono sempre di più e va bene così.”