Regalo di Ferragosto per Gasperini: arriva un pluricampione d’Europa | Ufficialità attesa ad ore

Gian Piero Gasperini scarta il regalo a Ferragosto. Il pluricampione d’Europa sbarca a sorpresa alla Roma, ecco il punto sulle manovre del club giallorosso.

Il calciomercato estivo della Roma si sta rivelando ricco di sorprese e colpi di scena. La squadra giallorossa ha attuato una profonda rivoluzione, prima in panchina e nei quadri dirigenziali, poi nelle pedine della rosa capitolina. Il nuovo tecnico è Gian Piero Gasperini, che lascia l’Atalanta dopo nove stagioni in cui ha scritto la storia col club bergamasco.

Il tecnico di Brugliasco è riuscito a vincere l’Europa League con gli orobici, conquistando il primo trofeo europeo per la formazione nerazzurra. Ora la nuova avventura si chiama Roma per il Gasp, la squadra giallorossa riparte dall’esperto tecnico dopo una stagione travagliata, raddrizzata solo dall’ennesima impresa professionale dell’inossidabile Claudio Ranieri.

Anche la dirigenza ha conosciuto un nuovo scossone, con l’addio al francese Ghisolfi dopo appena una stagione. Al suo posto è tornato a Trigoria Frederic Massara, che da subito si è fiondato sul calciomercato per perfezionare la rosa secondo i dettami tattici del nuovo tecnico.

Dopo una prima fase in cui la Roma ha operato diverse cessioni, da Abraham e Shomurodov, passando per Paredes e Zalewski, si è sbloccato il fronte delle entrate in quel di Trigoria.

Colpo a zero Roma: regalo di Ferragosto per il Gasp

Il primo rinforzo è stato chiuso a centrocampo, con l’arrivo del marocchino El Aynaoui dal Lens. In attacco poi è arrivato il roccioso Evan Ferguson, in prestito con diritto di riscatto dal Brighton.

Sulla corsia di destra è stato acquistato il brasiliano Wesley dal Flamengo. Mentre per la difesa centrale dal’Hellas Verona è arrivato Ghilardi. I giallorossi continuano a vagliare il mercato in entrata ed una ghiotta occasione può giungere in Spagna.

Dal Real Madrid alla Roma: suggestione Vazquez per Gasperini

Fari puntati sul duttile esterno Lucas Vazquez, che ha lasciato a parametro zero il Real Madrid. Lo spagnolo potrebbe accasarsi a parametro zero alla Roma dopo aver vinto tutto con i Blancos.

Nel suo palmares spiccano le 5 Champions League conquistate con il Real e la sua esperienza sarebbe ideale per una squadra che fa del mix tra giovani calciatori e profili più esperti una delle sue caratteristiche.