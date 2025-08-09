C’è un pacco dall’Arabia, è per Chivu: la fattura dice 15 milioni | Retroguardia messa apposto

Grande innesto per la difesa interista, messa così subito apposto: arriva direttamente dalla Saudi Pro League per circa 15 milioni di euro.

Negli ultimi anni, il campionato dell’Arabia Saudita è diventato una delle mete più ambite per molti calciatori, attratti da contratti milionari e condizioni economiche difficilmente eguagliabili in Europa. Club sauditi, sostenuti da ingenti investimenti statali e privati, hanno portato nel Paese campioni affermati e nomi di spicco, spesso nella fase finale della carriera, ma talvolta anche in piena attività agonistica.

La motivazione principale di questi trasferimenti è chiaramente finanziaria: ingaggi pluriennali e stipendi esentasse permettono ai giocatori di accumulare in pochi anni cifre enormi. Tuttavia, per molti, la scelta comporta anche un ridimensionamento sul piano competitivo, vista la differenza di livello rispetto ai principali tornei europei. Non mancano però i casi di chi, dopo un’esperienza in Arabia Saudita, decide di fare il percorso inverso e tornare in Europa.

Le ragioni possono variare: desiderio di confrontarsi nuovamente ai massimi livelli, nostalgia per il calcio europeo, motivi familiari o semplice insoddisfazione per l’adattamento culturale e sportivo. Questi rientri, spesso accolti con curiosità dai tifosi, dimostrano che, se il richiamo del denaro è forte, quello della competitività e della tradizione calcistica europea resta altrettanto potente. In fondo, per molti campioni, la vera gloria si conquista ancora nei campi del Vecchio Continente.

Colpo dall’Arabia per l’Inter

Rimanendo in tema di ritorni in Europa dopo un’esperienza in Arabia Saudita, molto presto potremmo assisterne ad uno di alto livello.

Si tratta di un difensore che piace molto all’Inter, compagine la quale deve per forza rinforzare la retroguardia ed è alla ricerca del nome giusto. Vediamo insieme però chi è il calciatore in questione.

Affare da 15 milioni di euro

Il giocatore di cui stiamo parlando è Aymeric Laporte, difensore centrale spagnolo in forza all’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, squadra che due estati fa lo ha acquistato dal Manchester City per circa 30 mln di euro.

L’ex Citizens tornerebbe volentieri in Europa, e sarebbe un rinforzo di grande esperienza e qualità per la retroguardia di mister Chivu. Marotta per regalarglielo dovrebbe spendere una somma di 15 milioni. Nulla di infattibile dunque.