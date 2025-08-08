ULTIM’ORA UFFICIALE: la Ducati non è più italiana | Cambia anche la sede di Borgo Panigale

Ultim’ora clamorosa, la Ducati non è più italiana. L’annuncio sul web scuote appassionati e tifosi della casa motociclistica di Borgo Panigale, ecco tutti i dettagli.

Un caso spinoso scuote il mondo Ducati, con riferimento alle vicende della casa bolognese al Motomondiale 2025. Quando la stagione ha superato il giro di boa e Marc Marquez è sempre più vicino alla conquista del nono titolo in carriera, un annuncio nei confronti della Rossa scatena il panico sul web.

L’espero pilota spagnolo si è messo da tempo tutti alle spalle. L’eterno rivale di Valentino Rossi, che sta per essere agganciato a quota 9 Mondiali vinti, ha distaccato i compagni di scuderia. In primis suo fratello minore, Alex Marquez, a seguire l’italiano Pecco Bagnaia.

Marc Marquez guida la classifica con 381 punti, a 120 punti di distanza dal fratello minore. Pecco Bagnaia ha invece 168 punti di distanza dal pluricampione iberico. Tutto lascia presagire che il classe torni sul tetto del mondo delle due ruote per la nona volta consecutiva, a ben sei anni dall’ottavo titolo della sua gloriosa carriera.

Ma non sono solo rose e fiori per la casa motociclistica di Borgo Panigale. Nei giorni scorsi un particolare annuncio sul web ha scosso i fan di Pecco Bagnaia e gli appassionati del mondo Ducati in generale.

La Ducati parla spagnolo: annuncio choc sul web

Su Facebook è spuntata la denuncia nei confronti della Ducati di esser troppo “spagnoleggiante”, per imbonirsi in qualche modo il leader del Motomondiale. Chiariamo da subito che si tratta di un post ironico, della pagina Misterhelmet Magazine.

Nel post satirico, che comunque ha attirato tanti commenti di tifosi di Bagnaia caduti nella trappola, non si parla della Rossa di Borgo Panigale ma della Roja di Barcellona.

La Ducati a Barcellona, la provocazione scuote il web

Il post punta ironicamente il dito contro la sovraesposizione di Marc Marquez e della sua famiglia nel paddock, a discapito dell’italiano Bagnaia. I toni complottistici e di difesa dell’italianità del marchio motociclistico sono esasperati anche da un uso improprio della punteggiatura.

In ogni caso ci sono stati parecchi utenti abbastanza distratti da cadere nel trucco dell’addio all’Italia della Ducati. Gli appassionati possono stare tranquilli, la Rossa non si muove da Borgo Panigale.