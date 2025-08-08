ULTIM’ORA LOOKMAN: irruzione dall’estero, Marotta beffato | Accontentate le richieste della Dea

L’Inter rischia di subire la più clamorosa delle beffe. Lookman infatti potrebbe essere ceduto dall’Atalanta a una big del calcio europeo

Il mercato da sempre regala sorprese e colpi di scena improvvisi. Trattative lunghe ed estenuanti che finiscono su un binario morto mentre altre nascono e si concretizzano in poche ore. Il mercato estivo è insomma il regno in cui l’impossibile non esiste.

Ne sanno qualcosa Inter e Atalanta, protagoniste di un lunghissimo tira e molla per il cartellino di Ademola Lookman: com’è noto il 28enne attaccante nigeriano considera chiuso il suo percorso professionale nella Dea e ha scelto di proseguire la sua carriera ad Appiano Gentile.

Il trasferimento però non si è ancora concretizzato, e a questo punto chissà mai se lo sarà, a causa del mancato accordo economico tra le due società: i bergamaschi sono irremovibili e non scendono dalla richiesta di 50 milioni di euro.

A loro volta i vice campioni d’Europa non vogliono spendere più dei 42 milioni e 3 di bonus offerti qualche giorno fa nel corso dell’ultimo incontro avvenuto a Milano tra l’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi e il presidente dell’Inter Beppe Marotta.

Inter, attenta: Lookman può finire all’estero

Le parti sono dunque lontane e la sensazione è che al netto dell’insubordinazione dello stesso Lookman, letteralmente scomparso dai radar dell’Atalanta, l’affare sia destinato a chiudersi eventualmente solo negli ultimi giorni della sessione estiva.

A meno che proprio in questi giorni non si materializzi dal nulla la maxi offerta di una big del calcio internazionale, un club di altissimo livello che non ha problemi ad accontentare le richieste economiche dell’Atalanta.

L’Atalanta si lecca i baffi, la proposta è quella giusta

Si tratta dei campioni d’Europa del Paris Saint Germain che già un anno fa avrebbero accolto con entusiasmo Lookman tra le proprie file. Dodici mesi fa il club nerazzurro stava per cedere Koopmeiners alla Juventus e non se la sentì di privare Gian Piero Gasperini anche dell’attaccante nigeriano.

Ora lo scenario è cambiato radicalmente e Luca Percassi è pronto ad accettare con entusiasmo i 50 milioni garantiti dal presidente del club parigino Nasser Al Khelaifi. Resta da capire se Lookman, che un anno aveva detto ‘sì al PSG, è disposto a stracciare l’accordo con l’Inter per virare su Parigi. Nei prossimi giorni se ne saprà di più