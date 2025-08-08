Te ne vai solo alle cifre che voglio io: nuova Comollata in casa Juve | Calciatore messo alle strette

Nuovo braccio di ferro in casa Juventus con Damien Comolli che alza il muro per la cessione dell’esubero bianconero. La fumata bianca arriverà solo a determinate cifre.

Il calciomercato estivo della Juventus sta vivendo di fiammate. La prima sessione di trattative sotto la guida di Damien Comolli, nuovo direttore generale della Vecchia Signora, ha riservato diversi colpi di scena nelle ultime settimane. Il dirigente francese è arrivato a Torino dopo aver maturato un’esperienza trentennale ai vertici del calcio europeo.

Dalle varie esperienze in Premier League, in club blasonati Tottenham, Liverpool ed Arsenal, ai passaggi al Fenerbahce ed al Tolosa in Francia. Proprio dalla Ligue 1 è arrivato il colpo a zero in attacco della Juventus, che porta il nome del bomber canadese Jonathan David.

Sempre per il pacchetto offensivo a disposizione di Igor Tudor, è arrivato l’acquisto a titolo definitivo di Francisco Conceicao dal Porto. L’asse Torino – Oporto è stato caldissimo anche sul fronte della corsia destra di difesa. Alla Continassa è sbarcato il lusitano Joao Mario, percorso inverso invece per il connazionale Alberto Costa.

In attesa di nuovi guizzi in entrata, il dirigente francese sta cercando anche soluzioni in uscita. Il nome più caldo in rampa d’addio è quello di Dusan Vlahovic, complice l’arrivo di David ed il pesante ingaggio che lega il centravanti serbo ai bianconeri. Ma l’ex Fiorentina, accostato al Milan di Allegri, non è l’unico protagonista in uscita dai bianconeri.

Diktat Comolli: la cessione arriva solo a queste cifre

L’erede di Cristiano Giuntoli, licenziato nonostante un contratto fino al 2027, non ha intenzione di svendere alcun giocatore in questa sessione estiva, discorso che vale sia per il centravanti serbo che per gli altri calciatori in odore di addio.

Parliamo del centrocampista brasiliano Douglas Luiz, pagato oltre 50 milioni di euro dai bianconeri dodici mesi fa e autentico flop stagionale nella scorsa annata.

Addio Douglas Luiz, Comolli non fa sconti

Il centrocampista ex Aston Villa ha saltato il primo giorno di ritiro estivo in casa Juve, facendo esplodere un caso intorno al suo futuro. Le sirene del campionato inglese stanno squillando sulle sue tracce ma Damien Comolli non ha intenzione di concedere sconti.

Il direttore generale juventino chiede 40 milioni di euro per la cessione del centrocampista brasiliano, autentico flop nella passata stagione.