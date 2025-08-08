Scandalo in Serie A: CALCIATORE RICATTA IL TECNICO | Costretto a farlo giocare
Polverone in Serie A, il calciatore ha ricattato il tecnico dopo le troppe panchine. Ecco la mossa per costringerlo a farlo giocare, hanno messo l’allenatore alle corde.
Non è certo un mistero che nel mondo del calcio le pressioni per chi siede in panchina sono sempre notevoli. A partire dalle giovanili, passando per le serie minori ed arrivando ai palcoscenici più ricchi del panorama internazionale. Chi allena deve tenere conto dei malumori non solo dei calciatori che restano esclusi, ma anche di fattori esterni.
A volte sono i tifosi a schierarsi apertamente contro le esclusioni del tecnico, altre volte i procuratori e spesso anche la famiglia stessa del calciatore. Una circostanza spinosa per chi intraprende la carriera da allenatore, ma che non riguarda solo il mondo giovanile o le serie minori.
La mente torna a quanto accadde alla Roma di Luciano Spalletti, nell’ultima stagione da calciatore di Francesco Totti. Il tecnico di Certaldo utilizzò col contagocce lo storico capitano giallorosso, inasprendo i rapporti col numero 10 e trascinandosi dietro le ire di gran parte della tifoseria romanista.
Un altro esempio, che però non ha coinvolto direttamente i tifosi, ci porta a guardare ad un calciatore finito nel mirino di un club di Serie A in questa sessione di calciomercato estivo.
Ricatto al tecnico dopo le troppe panchine
Parliamo di Giovanni Reyna, centrocampista offensivo del Borussia Dortmund e della nazionale statunitense. Il classe 2002 è vicinissimo al Parma in Serie A, mentre emerge un retroscena clamoroso proprio dal suo passato con la nazionale USA.
Come raccontato dal Los Angeles Times, scoppiò una bufera negli Stati Uniti intorno al calciatore e la sua famiglia. Questi ultimi, in seguito alle troppe panchine accumulate dal figlio nei Mondiali del 2022, fecero delle forti pressioni sulla Federazione nei confronti del CT di allora, Gregg Berhalter.
Bufera in Nazionale, CT ricattato dalla famiglia del calciatore
La madre del calciatore arrivò anche a denunciare un grave episodio che coinvolse il tecnico e che avvenne nel 1992. L’allenatore all’epoca dei fatti diciottenne, avrebbe colpito con un calcio la sua attuale moglie in seguito ad una lite.
Un fatto di sicuro drammatico ma così lontano nel tempo che ha portato la Federazione statunitense a condannare la famiglia del giocatore, oltre a scoprire varie altre pressioni esercitate dai genitori del ragazzo per farlo giocare con regolarità.