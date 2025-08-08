Qua soldi non ce ne stanno: Tudor si accontenta di uno svincolato | Sarà la riserva di David

Un altro parametro zero per il reparto offensivo della Juve: sarà lui la riserva di Jonathan David. Tudor si prepara ad accogliere il giocatore.

Nel mondo del calcio moderno, i colpi a parametro zero rappresentano spesso una soluzione strategica per molte squadre, soprattutto quelle con risorse economiche limitate. Acquisire un giocatore svincolato, ovvero il cui contratto è scaduto, permette ai club di rafforzare la rosa senza dover pagare un costo di trasferimento. Questo tipo di operazione può rivelarsi particolarmente vantaggiosa, soprattutto quando si tratta di giocatori con esperienza o di talento che, per diverse ragioni, non hanno rinnovato con la propria squadra.

I colpi a parametro zero richiedono però grande abilità nella gestione delle trattative, perché la concorrenza tra club è spesso alta. Per convincere il calciatore, sono fondamentali il progetto sportivo, la garanzia di un ruolo chiave e, talvolta, bonus economici o ingaggi più elevati.

Negli ultimi anni, molti grandi nomi si sono trasferiti a parametro zero. Uno dei più recenti, almeno per quanto riguarda il nostro campionato, è quello di Jonathan David. Rimasto senza contratto dopo la scadenza con il Lilla, il centravanti canadese si è accordato con la Juventus, e giocherà agli ordini di Tudor il prossimo anno.

La Juve vuole completare l’attacco

E’ chiaro che questo non sarà l’unico colpo per l’attacco della Vecchia Signora. Con Dusan Vlahovic ormai sul piede di partenza, il club torinese dovrà prendere un altro giocatore da affiancare a David. I nomi che vengono fatti sono parecchi in tal senso.

Tuttavia nelle ultime ore se ne sta facendo avanti uno con grande insistenza. Si tratta di un altro svincolato, che andrebbe dunque a completare il reparto offensivo bianconero andando a prendere le veci del canadese. Igor Tudor lo sta già aspettando a braccia aperte.

Ecco il tassello mancante per Tudor

Il nuovo profilo valutato dalla dirigenza bianconera per completare l’attacco è quello di Dominic Calvert Lewin, centravanti inglese rimasto libero dopo la scadenza del contratto con l’Everton.

Il 28enne ha fatto piuttosto bene in questi anni, e sarebbe una buona alternativa a David per il reparto offensivo juventino. Staremo a vedere se Comolli e company chiuderanno l’operazione.