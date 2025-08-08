Allarme Roma, il tracollo contro l’Astona Villa spaventa Gasperini: “Servono subito rinforzi”

Ottimismo e fiducia in casa Roma sono stati spazzati via dal ko in amichevole contro l’Aston Villa. Gasperini ‘chiama’ Dan Friedkin

L’arrivo di Gian Piero Gasperini in panchina e soprattutto i suoi metodi lavoro in allenamento avevano suscitato un certo iniziale entusiasmo da parte dei tifosi della Roma. I dubbi e le perplessità legate a un carattere fin troppo spigoloso del tecnico di Grugliasco erano stati accantonati.

Il clima di fiducia e di ottimismo instauratosi intorno alla squadra e alla nuova dirigenza è stato però travolto e spazzato via da uno tsunami chiamato Aston Villa capace di rifilare 4 gol a Svilar e compagni nell’amichevole disputata qualche giorno fa.

Un 4-0 molto pesante che ha scosso in profondità tutto l’ambiente, minando dalle fondamenta proprio quella fiducia che Gasperini faticosamente era riuscito a conquistare nel corso della prima parte del ritiro precampionato.

Non è un caso che subito dopo la brutta figura rimediata contro i Villains, peraltro possibili avversari della Roma nella prossima edizione di Europa League, proprio l’ex allenatore dell’Atalanta abbia invocato a gran voce nuovi acquisti.

Roma, scatta l’allarme: Gasperini non ha dubbi

“C’è un buon clima nello spogliatoio e i ragazzi mi seguono, ma c’è bisogno di rinforzi per completare la squadra. Servono in particolare giocatori d’attacco: sarà proprio questo il reparto che definirà le ambizioni della Roma nella prossima stagione“.

Un messaggio chiaro e fin troppo esplicito rivolto al presidente Dan Friedkin: per rendere credibile e da subito competitivo il nuovo progetto giallorosso urge potenziare l’organico con un paio di giocatori offensivi di alto profilo.

Massara è al lavoro, novità attese a breve

La facoltà di accontentare quanto prima Gasperini spetta al direttore sportivo Ricky Massara che in queste ore è al lavoro su più fronti. Da qui alla conclusione della sessione estiva la Roma dovrebbe mettere a segno 3 colpi in entrata, salvo altri arrivi conseguenti a qualche cessione oggi non prevista.

I ruoli sono quelli di un altro difensore centrale oltre a Ghilardi, il giovane polacco del Legia Varsavia Ziolkowski è in dirittura d’arrivo, un esterno mancino in grado di dare il cambio ad Angelino e il famigerato e attesissimo attaccante esterno di piede destro. I nomi sul tavolo per quest’ultimo ruolo sono almeno 4/5 ma la sensazione è che Massara sia lavorando sottotraccia per un obiettivo tenuto gelosamente nascosto. Gasperini attende fiducioso.