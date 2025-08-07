ULTIM’ORA SERIE A: scoppia lo sciopero dei calciatori | Posticipato l’inizio del campionato

Terremoto Serie A, la nuova norma spinge i calciatori alla decisione più dastrica. Spunta l’ipotesi di sciopero prima dell’inizio del campionato, può slittare la prima giornata.

Scoppia un nuovo spinoso caso in Serie A, a poche settimane dal via della nuova stagione. I calciatori possono imboccare la strada della contestazione estrema, e scegliere di boicottare l’inizio della nuova annata calcistica in seguito a quanto deciso dai vertici federali, di concerto con l’AIC, l’associazione italiana calciatori.

L’ultima concreta minaccia di sciopero, che ha coinvolto anche calciatori di Serie B, è avvenuta nel 2011. All’epoca i giocatori dei due massimi campionati italiani paventarono l’ipotesi di non scendere in campo per richiedere migliori condizioni salariali e contrattuali. Dopo una serie di trattative tra l’AIC ed i vertici calcistici italiani venne scongiurata l’ipotesi di sciopero.

L’unico vero momento di rottura totale tra le parti avvenne nel lontano 1965. A quei tempi per diverse settimane i giocatori della Serie A e della cadetteria si rifiutarono di scendere in campo. Un evento spartiacque nella storia calcistica italiana, che finora non ha avuto ancora repliche.

Ma tutto potrebbe cambiare a stretto giro di posta, come già anticipato, dopo che l’AIC e la Lega Serie A hanno chiuso un accordo che sa di svolta storica.

Terremoto Serie A, spunta l’ipotesi di sciopero

All’interno del nuovo contratto collettivo sottoscritto tra i vertici della Serie A e l’associazione calciatori italiani spunta una norma che può esacerbare gli animi prima della partenza della nuova stagione.

L’accordo stipulato riguarda gli stipendi dei calciatori che giocano in squadre che verranno retrocesse al termine della stagione 2025-26. La norma sottoscritta prevede che in caso di retrocessione gli stipendi dei calciatori verranno automaticamente tagliati dalle società finite in Serie B.

Retrocessione e taglio stipendi: svolta storica in Serie A

Il provvedimento approvato prevede il taglio del 25 per cento degli ingaggi in caso di retrocessione in Serie B. Una norma che punta a salvaguardare le società retrocesse dal rischio di bancarotta, sulla falsariga del paracadute finanziario già in funzione.

Un accordo che potrebbe scatenare le proteste di tanti calciatori che lottano per mantenere la categoria. Non è possibile escludere una clamorosa azione di classe, che porti allo sciopero dei giocatori prima dell’avvio del campionato.