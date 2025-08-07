Out fino a gennaio, poi si vedrà: mazzata terribile per Edoardo Bove | I medici non danno l’ok

Nuova batosta per Edoardo Bove, l’ok per tornare in campo non è ancora arrivato dai medici. Il centrocampista della Roma sarà out almeno fino a gennaio.

La scorsa stagione tutta l’Italia ha trattenuto il fiato per quanto avvenuto ad Edoardo Bove. Il centrocampista cresciuto nella Roma la scorsa estate è stato girato alla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto. Il calciatore classe 2002 aveva trovato da subito la fiducia del tecnico Palladino, segnando anche un gol proprio ai giallorossi.

Poi l’episodio che ha sconvolto tutti i tifosi italiani e non solo. Durante la sfida tra Fiorentina e Inter il centrocampista ha avuto un arresto cardiaco, costringendo l’arbitro a sospendere la gara ed i soccorritori alla corsa disperata verso l’ospedale. Dopo esser stato trasportato d’urgenza al Careggi di Firenze i primi esami strumentali hanno escluso danni cardiologici o neurologici permanenti.

In ogni caso è stato necessario l’intervento chirurgico, per inserirgli un defibrillatore sottocutaneo. Questa circostanza gli ha chiuso di fatto le porte del campionato italiano. Il centrocampista, tornato alla Roma in questa stagione, non può scendere in campo in Italia per via della presenza del macchinario cardiaco. Regola che non vige in Inghilterra.

Basti pensare a quanto accaduto a Christian Eriksen, che ebbe lo stesso malore con la maglia della Danimarca agli Europei disputati nel 2021. Il fantasista subì lo stesso intervento per l’impianto del defibrillatore sottocutaneo e lasciò l’Inter per andare a giocare in Premier League.

Slitta l’ok per il ritorno in campo di Bove

Questa estate si attendevano notizie positive per il centrocampista della Roma, che però non sono ancora arrivate. Manca il via libera per tornare a giocare con un defibrillatore in Serie A e, almeno fino a gennaio, la situazione non pare poter cambiare.

Solo una delega, che appare improbabile, da parte dei vertici del calcio italiano potrebbe permettere al centrocampista di tornare a calcare i campi della penisola.

Quale futuro per Bove senza il via libera sanitario

In ogni caso la Roma ha dichiarato che non abbandonerà il proprio tesserato, la vittoria più bella sarebbe quella di vederlo tornare a difendere i colori giallorossi ma un passaggio in Inghilterra non si può escludere.

La famiglia Friedkin è proprietaria anche dell’Everton ed un passaggio del centrocampista giallorosso potrebbe farlo tornare in campo a stretto giro di posta.