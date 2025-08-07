Massara corre nella sede della Lega: si è rubato gli acquirenti della Juventus | Trattativa lampo in porto

Svolta improvvisa nelle trattative: la Roma, con Massara, interviene e supera la Juventus per una cessione. Gli hanno rubato gli acquirenti.

Il calciomercato è uno dei momenti più affascinanti e complessi del calcio moderno. Non si tratta solo di acquistare e vendere giocatori, ma di vere e proprie battaglie strategiche tra club, agenti e dirigenti, in un contesto dove ogni mossa può fare la differenza. Ogni estate e inverno, le società si contendono i talenti più richiesti, cercando di anticipare la concorrenza con offerte milionarie, bonus e clausole particolari.

Le trattative, però, non riguardano solo gli acquisti: cedere un calciatore può essere altrettanto importante. Spesso le squadre devono bilanciare i conti, liberare ingaggi pesanti o sfruttare il momento giusto per massimizzare il valore di mercato di un giocatore. Non mancano i colpi di scena, con trattative che saltano all’ultimo secondo o clamorosi dietrofront che cambiano gli equilibri del campionato.

In questo scenario, gli agenti hanno un ruolo cruciale, gestendo interessi economici e richieste tecniche, mentre i media alimentano l’attesa dei tifosi con indiscrezioni e rumors. Il calciomercato, insomma, non è solo un periodo di transazioni, ma un vero spettacolo parallelo al campo, dove si intrecciano strategia, affari e passione. Un gioco di potere che continua a catturare l’attenzione di tutto il mondo calcistico.

La Roma supera la Juve in… una cessione

Come abbiamo detto in precedenza, la corsa tra i club non la si fa solo per gli acquisti, ma anche per le cessioni. Infatti, quando bisogna piazzare un calciatore, le società cercano disperatamente acquirenti, e spesso finiscono di rubarseli tra loro.

Ed è proprio questo ciò che ha fatto la Roma di recente con la Juventus, con il direttore sportivo Frederic Massara che ha fatto andare in porto la trattativa in maniera lampo.

Un intreccio importante di mercato

Nel corso degli ultimi giorni si è parlato di un interesse del Milan per Artem Dovbyk, centravanti della Roma che piace molto a mister Allegri.

Qualora questo affare andasse in porto però, la Juventus potrebbe dire addio alle chance di cedere Dusan Vlahovic ai rossoneri. In questo modo dunque la Lupa scipperebbe i bianconeri del loro acquirente principale.