La Roma crolla in Inghilterra, l’Aston Villa vince 4-0 in amichevole: primo stop per Gasperini | Flop Dovbyk

Primo stop in amichevole per la Roma di Gian Piero Gasperini, che sprofonda in Inghilterra di fronte all’Aston Villa. Tra i peggiori il centravanti Artem Dovbyk ma non solo.

La Roma viene travolta in Inghilterra, l’Aston Villa di Unai Emery si impone per 4-0, nella prima delle due amichevoli in programma in Gran Bretagna per i giallorossi. Dopo un percorso netto nel pre campionato, fatto di solo vittorie e senza gol incassati, arriva il pesante passo falso contro i Villains.

Si tratta di calcio estivo ed il tecnico ex Atalanta lo ha ribadito al termine della pesante sconfitta. Secondo Gasperini le gare di agosto non vanno lette solo secondo il risultato, è inutile esaltarsi per una vittoria o deprimersi dopo una sconfitta. Eppure i campanelli d’allarme mostrati ieri sera in campo non sono mancati.

I primi gol subiti nella preparazione estiva hanno mostrato evidenti lacune sia in difesa che in attacco per la formazione giallorossa. Tra i peggiori Mario Hermoso, mai incisivo in fase di contenimento ed il nuovo acquisto Wesley. Il terzino brasiliano ha mostrato evidenti lacune sia in proiezione offensiva che in fase di ripiegamento.

Altro grande bocciato nella serata storta di Walsall è il centravanti Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino non è mai riuscito ad essere incisivo verso la porta dell’Aston Villa, dando l’impressione di essere un corpo estraneo nella manovra offensiva della squadra giallorossa.

Tonfo Roma in Inghilterra: l’Aston Villa cala il poker

Non c’è mai stata gara per l’undici guidato da Gasperini. L’Aston Villa di Emery è stato sin dalle prime battute padrone del campo. Al quarto d’ora a sbloccare la gara ci ha pensato Buendia, che su punizione batte un incolpevole Svilar.

Passano pochi minuti e gli inglesi raddoppiano, sfruttando un buco centrale nella difesa giallorossa, con Ramsey. Sul finire del primo tempo è poi Watkins a trovare la terza rete dei suoi, che nella ripresa calano anche il poker di reti con Malen.

Gasperini non fa drammi: ecco i migliori giallorossi in campo

Tra le poche note liete della serata c’è stato il centrocampista El Aynaoui, molto attivo e dinamico a fianco di Konè. Anche Svilar si è fatto notare tra i pali, nonostante i 4 gol incassati.

Ma il migliore in campo è stato senza ombra di dubbio Matias Soulé per i giallorossi. L’argentino, subentrato nella ripresa, ha dato smalto e imprevedibilità alla manovra offensiva dei suoi e sfiorato anche la rete.