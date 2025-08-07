Hamilton, è finita davvero: la sentenza arriva dal presidente in persona | Sciolto il contratto a fine stagione

Le clamorose dichiarazioni di Lewis Hamilton al termine del Gran Premio del Belgio hanno lasciato il segno. La Ferrari pensa di sostituirlo

“Ormai sono diventato inutile, la Ferrari farebbe bene a prendere un altro pilota al posto mio“. La frase a dir poco scioccante, pronunciata da Lewis Hamilton al termine delle prove ufficiali del Gran Premio d’Ungheria, ha sconvolto l’intero ambiente della Formula Uno.

Del resto non poteva essere altrimenti, alla luce dei toni a dir poco trionfalistici con i quali la scuderia di Maranello annunciò a sorpresa l’ingaggio del fuoriclasse inglese sette volte campione del mondo.

Le aspettative e le ambizioni, inutile nasconderlo, erano molto elevate: grazie all’arrivo di Sir Lewis alla guida della Rossa sia tra i vertici del team modenese che tra i tifosi v’era la convinzione di poter tornare a competere per il mondiale piloti.

Un titolo che nella bacheca della Ferrari manca dall’ormai lontano 2007, quando Kimi Raikkonen riuscì a bruciare in extremis le due McLaren di Fernando Alonso e dello stesso Hamilton. A distanza di 18 anni le McLaren sono tornare a ruggire mentre le Rosse attraversano una crisi che pare senza via d’uscita.

Ferrari-Hamilton, l’idillio è già finito: cosa può succedere

Quella che avrebbe dovuto essere la stagione del grande rilancio della Ferrari si è trasformata ben presto in un calvario e le prospettive non sono affatto rassicuranti. Per tale ragione il futuro dello stesso Hamilton ad oggi si presenta come un gigantesco punto interrogativo.

Una matassa che i vertici di Maranello farebbero bene a sbrogliare prima possibile: in ballo c’è il futuro sportivo del marchio automobilistico più ammirato al mondo e uno dei fiori all’occhiello del cosiddetto ‘Made in Italy‘.

Sir Lewis è finito? La risposta del super esperto fa discutere

Se le parole hanno un peso il presidente della Ferrari John Elkann farebbe bene ad ascoltare quelle pronunciate da un vero e proprio ‘guru’ della Formula Uno, l’ex numero uno del Circus iridato e leggendario manager britannico, Bernie Ecclestone. Il quale ai microfoni di Sky Sports UK ha lasciato intendere come il declino del quasi 41enne Lewis Hamilton sia quasi certamente irreversibile.

“È più facile che Lewis vinca l’ottavo titolo mondiale piuttosto che Chris Horner diventi team principal dell’Alpine“. Il riferimento è alle voci che vorrebbero l’ex manager della Red Bull vicino alla scuderia francese. Insomma, la carriera del fuoriclasse di Stevenage sembra davvero giunta al crepuscolo.