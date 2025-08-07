Allarme Juve, vogliono Thuram: pronto l’assalto dalla Premier | La società chiede una pedina di scambio di lusso

Juve in allerta, assalto dalla Premier League sulle tracce di Kephren Thuram. I bianconeri trattano per uno scambio di lusso a centrocampo: ecco i dettagli.

La scorsa stagione l’apporto di Kephren Thuram alla causa della Juve è stato prezioso. Il figlio d’arte, fratello minore dell’attaccante dell’Inter, ha totalizzato 47 presenze con 5 gol e 6 assist alla sua prima stagione in bianconero. Il classe 2001 non ha tradito le attese, mostrando tutte le sue qualità nella zona nevralgica del campo, ed anche una spiccata verve offensiva.

Forza fisica, dinamismo, velocità e capacità tecniche, l’ex Nizza ha tutte le caratteristiche che rispondono all’identikit del centrocampista moderno. Un calciatore box to box, tanto prezioso in fase di copertura che in proiezione offensiva.

Un elemento prezioso che la Vecchia Signora ha pagato oltre 20 milioni di euro al club francese rossonero e che ora vede il suo valore di cartellino schizzare verso l’alto. Le sue prestazioni, ed i suoi margini di miglioramento considerata l’età, sono ancora ampi e questo attiva le sirene del calciomercato estivo sulle sue tracce.

Il classe 2001 finisce nel mirino della Premier League, dove da sempre i grandi club cercano calciatori con determinate caratteristiche a centrocampo.

Intreccio bianconero per Thuram: scambio a sorpresa

Sulle tracce del centrocampista francese potrebbe piombare il Newcastle a stretto giro di posta. I proprietari arabi del club britannico non avrebbero certo problemi a soddisfare le richieste economiche della Juventus, che però perderebbe una pedina fondamentale in mezzo al campo.

Ecco perché in un maxi intreccio a centrocampo, sul tavolo della trattativa potrebbe finirci un calciatore a lungo accostato alla lista dei desideri della Juve. Parliamo dell’ex Milan, Sandro Tonali.

Thuram per Tonali: pazza idea Juventus

Il centrocampista italiano, dopo la triste vicenda delle scommesse che lo ha tenuto fuori dai campi, è tornato da trascinatore con il club bianconero inglese. L’anno scorso il centrocampista è sceso in campo in 38 occasioni, siglando anche sei reti per i Magpies.

Il suo cartellino, secondo le stime Transfermarkt, oscilla sui 60 milioni di euro di valore. La strada per uno scambio clamoroso a centrocampo tra Juve e Newcastle appare in salita ma nel calciomercato l’ultima parola è scritta solo al momento della chiusura ufficiale delle sessioni di trattative.