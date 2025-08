Stavolta non può opporsi nessuno: LA SUPERLEGA SI FA | Ceferin si arrende

Ceferin alza bandiera bianca di fronte al progetto Superlega. Ecco come possono cambiare gli equilibri del calcio europeo a stretto giro di posta.

A volte ritornano, il progetto Superlega è pronto a decollare in Europa. La UEFA guidata Ceferin si è da sempre opposta al progetto della nuova competizione calcistica nel Vecchio Continente. Secondo l’organismo che amministra il calcio europeo la Superlega rappresenta una minaccia alla competitività calcistica ed alla stabilità del calcio in tutta Europa.

Un freno che non ha di certo arrestato le aspirazioni dei maggiori club europei, con una spinta che parte dalla Spagna e si propaga in Premier League, toccando anche la Serie A. In Italia ci sono la Juventus ed il Napoli in prima fila nel sostenere la causa Superlega. Al contrario l’Inter, la Roma, ma anche Atalanta e Fiorentina si sono opposte alla nascita della nuova competizione.

Un argomento che resta delicato e che ha scatenato anche forti proteste da parte dei tifosi. Le più accese sono avvenute in Gran Bretagna ed hanno portato a ritirare il sostegno al progetto tutte le squadre di Premier League.

La situazione è ben diversa nella Liga spagnola. Sia il Real Madrid che il Barcellona continuano a spingere verso la direzione Superlega, in evidente contrasto con la volontà della UEFA.

Ceferin si arrende: annuncio ufficiale Superlega

Proprio dalla Spagna hanno fatto parecchio rumore le parole del presidente del Barcellona, Joan Laporta. Il numero uno del club catalano ha affermato che ci sarebbe un principio d’accordo tra UEFA e Superlega.

Un annuncio a sorpresa che può riscrivere completamente la mappa del calcio europeo, quando mancano poche settimane al via della nuova stagione calcistica.

Accordo tra la Uefa e la Superlega: Laporta allo scoperto

Il presidente del Barcellona apre ad una nuova svolta per la maxi competizione calcistica nel Vecchio Continente. Laporta ha menzionato tre punti chiavi del progetto Superlega. Il formato del nuovo torneo mira a migliorare l’attuale veste della Champions League e non solo.

Per quanto riguarda i diritti televisivi la Superlega starebbe lavorando ad una piattaforma di streaming gratuita per tutti i tifosi a livello globale. L’accordo tra le parti sembra più vicino dopo le parole del presidente blaugrana, vedremo se Ceferin o la UEFA comunicheranno ufficialmente nuovi risvolti sul caso.