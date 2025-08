Siete dei tirchi, ecco i 50 milioni: Marotta chiude la telenovela Lookman | La cessione che sblocca l’affare

Sta per chiudersi con la fumata bianca la lunga trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman. Ecco i 50 milioni chiesti dai bergamaschi

Ha vinto a mani basse il premio di telenovela più estenuante di questa sessione estiva di mercato: la trattativa tra i due club nerazzurri, Inter e Atalanta, per il passaggio di Ademola Lookman ai vice campioni d’Italia e d’Europa, si è protratta per quasi tutto il mese di luglio e fino ai primi giorni di agosto.

La dirigenza orobica guidata dall’amministratore delegato Luca Percassi ha respinto al mittente tutte le offerte avanzate dal presidente interista Beppe Marotta, compresa l’ultima di 42 milioni di euro fissi più 3 di bonus.

La risposta del management bergamasco è stata la stessa di sempre: “Se non vediamo il numero 5 davanti Lookman non si muove“. Per sbloccare la situazione servivano e servono tutt’ora 50 milioni, cifra a cui l’Inter non voleva arrivare.

Invece, proprio perché i colpi di scena sul mercato non mancano mai, si è concretizzata all’improvviso una cessione molto importante che consentirà all’Inter di poter sferrare l’attacco decisivo al cartellino dell’attaccante nigeriano.

Marotta risolve tutto, ecco i 50 milioni di euro per Lookman

La vicenda di Lookman si è trascinata per quasi tutta l’estate ma alla fine il management del club di Viale della Liberazione ha trovato la strada per sbloccare la situazione e accontentare le richieste dell’Atalanta.

Come spesso capita la scialuppa di salvataggio sarebbe lanciata dalla Premier League, il campionato più ricco e generoso d’Europa. Nello specifico il Newcastle, il club di proprietà del fondo sovrano saudita PIF, avrebbe deciso di investire con decisione su un pezzo importante della difesa nerazzurra.

L’aiuto decisivo giunge dalla Premier League

I ‘Magpies‘ avrebbero messo seriamente nel mirino il difensore tedesco Yann Bisseck dicendosi pronti ad investire qualcosa come 35 milioni di euro, una cifra che Marotta e Ausilio reinvestirebbero in parte su un altro difensore e soprattutto sull’acquisto di Lookman.

La trattativa tra Inter e Newcastle non è ancora entrata nel vivo, ma c’è chi giura che nei prossimi giorni le due società metteranno in scena il contatto decisivo per trovare un accordo e poi mettere nero su bianco. Nel frattempo l’attaccante nigeriano non si sta presentando agli allenamenti dell’Atalanta ed è pronto a raggiungere il ritiro interista in qualsiasi momento.