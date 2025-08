Nuova emittente per i diritti TV: i tifosi devono sborsare altri soldi | Trasmesse le partite di campionato

Partita di calcio in TV (Facebook) - tuttocalcioestero.it

A poche settimane dall’avvio della nuova nuova stagione viene annunciata la nuova emittente per i diritti TV. Per guardare le partite di campionato tifosi e appassionati dovranno sborsare più soldi.

Muoversi all’interno della giungla dei diritti TV nel calcio italiano è impresa ardua. L’avvento del servizio streaming di DAZN ha scompigliato tutte la carte in tavola. Il canale web che propone l’abbonamento per vedere la Serie A e non solo ha tolto il monopolio a Sky, ed ora fino al 2029 le due realtà private si divideranno i diritti televisivi del campionato italiano.

Su questo tema hanno fatto scalpore le parole del presidente del Barcellona, Joan Laporta, che è tornato a parlare del progetto Superlega. Il numero uno del club catalano ha svelato come la UEFA stia avviando i colloqui per assimilare il nuovo progetto che ridisegna gli equilibri europei del calcio. E sul tema dei diritti tv il presidente dei blaugrana ha sorpreso tanti addetti ai lavori.

Laporta ha infatti parlato di una piattaforma gratuita dove seguire tutte le partite della futura Superlega. Sarebbe un sistema rivoluzionario, che permetterebbe a chiunque di assistere alle sfide delle big europee senza bisogno di abbonamenti dispendiosi.

Visto e considerato che il tema dei costi degli abbonamenti alle pay tv, molto alti per vedere tutte le competizioni calcistiche, questa svolta gratuita sarebbe una nuova pagina importante nel mondo del calcio.

Diritti TV, c’è una nuova emittente: trasmette il campionato

In attesa di capire se le parole del presidente del Barcellona avranno un seguito concreto, nasce una nuova emittente nella televisione italiana. Con la collaborazione del canale Sportitalia e della trasmissione Twich Controcalcio, la Saudi Pro League sarà trasmessa dall’emittente di Criscitiello.

Ad annunciarlo è stata la pagina Instagram di Controcalcio, che svela come il campionato arabo verrà trasmesso anche dal canale guidato da Faina e Enerix su Twich.

Saudi Pro League su Sportitalia e Controcalcio

I tifosi con un semplice click potranno seguire le vicende del ricco campionato saudita. Non solo Cristiano Ronaldo in vetrina, anche Simone Inzaghi dopo quattro anni di Inter ha scelto a sorpresa di sposare il progetto dell’ Al Hilal.

Nella stessa squadra dell’ex Inter si è trasferito anche Theo Hernandez dal Milan. Un pizzico di Serie A in Arabia che potrà essere seguita anche dagli appassionati italiani.