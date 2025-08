Milan, finalmente Jashari: arriva la fumata bianca, Allegri esulta e lancia la sfida a Napoli ed Inter

L’estenuante trattativa tra Milan e Bruges per Ardon Jashari è andata a buon fine. Il regista svizzero è atteso a Milano per le visite mediche

Il lungo tira e molla si è concluso con la tanto auspicata fumata bianca. Alla fine la strategia da temporeggiatore del direttore sportivo Igli Tare ha dato i suoi frutti: Ardon Jashari nelle prossime ore sarà annunciato come un nuovo giocatore del Milan.

Il muro eretto dal Bruges si è progressivamente e inesorabilmente sgretolato, premiando l’astuto ‘modus operandi‘ della dirigenza rossonera. La ritirata strategica di qualche giorno fa decisa in seguito al no’ dei belgi all’ultima offerta di Tare è servita a sbloccare la trattativa.

Decisivo anche il lavoro ai fianchi del management del Bruges portato avanti nel corso delle ultime settimane dallo stesso Jashari che non vedeva l’ora di prendere un volo per Milano e iniziare la sua nuova avventura.

Il 22enne regista svizzero considera l’approdo al Milan un evidente e consistente salto in avanti nella sua carriera e nel corso di tutto il mese di luglio ha fatto i salti mortali per convincere i dirigenti del Bruges ad accettare l’offerta di Tare.

Jashari fa felice Allegri, Milan pronto per il vertice

La trattativa già nell’ultimo fine settimana aveva fatto progressi fino ad arrivare alla tanto attesa fumata bianca: l’accordo tra Milan e Bruges è stato trovato sulla base di 34 milioni di euro fissi più altri 3 di bonus piuttosto facili da raggiungere.

Una cifra molto vicina ai 40 inizialmente richiesti dai belgi. L’acquisto di Jashari legittima e anzi rilancia le ambizioni del Milan in vista della prossima stagione: con l’innesto del centrocampista elvetico Allegri ha a disposizione una rosa completa e ricca di qualità in tutti i reparti.

Il piano di Allegri per lanciare la sfida a Inter e Napoli

Gli acquisti di Estupinan, Samuele Ricci, Modric e Jashari oltre a compensare con gli interessi le cessioni pesanti di Theo Hernandez e Tijjani Reijnders avvenute più di un mese fa consegnano ad Allegri una rosa di altissimo profilo.

Il tecnico viareggino adesso non ha più alibi: potendo contare sull’indubbio vantaggio rispetto alle avversarie di disputare una sola partita a settimana il Milan ha tutte le carte in regola per puntare all’obiettivo più importante, la conquista di quello che sarebbe il 20/o scudetto della sua storia. E se poi arrivasse anche un certo Dusan Vlahovic…