Me lo state strappando dalle mani: Allegri furibondo con la società | Gli cedono il suo pupillo

Il mercato del Milan conosce un passaggio a vuoto. Allegri tra l’altro è furioso per una cessione che all’inizio non era stata programmata

Una battuta d’arresto che Massimiliano Allegri ha accolto con un malcelato fastidio. Il Milan infatti dopo gli arrivi di Luka Modric, Samuele Ricci e del terzino sinistro ecuadoriano Pervis Estupinan, si è bloccato.

Anzi, a dire il vero è rimasto impantanato nell’estenuante trattativa con il Bruges per Ardon Jashari, il 23enne centrocampista svizzero considerato il tassello ideale per costruire una squadra in grado di puntare subito ai vertici della classifica.

Come ha sottolineato un entusiasta Modric, nel giorno della sua presentazione alla stampa, “l’obiettivo minimo del Milan dev’essere la qualificazione in Champions League“. Un auspicio e in fondo anche un monito, quello lanciato dal 40enne fuoriclasse croato.

Per raggiungere il traguardo prefissato però è arrivato il momento di completare un mercato che finora si è fatto notare più per le due cessioni eccellenti di Reijnders e Theo Hernandez che per acquisti di grido in linea con il prestigio e la storia del club rossonero.

Milan, Allegri non ci sta ma ormai non si torna indietro

Nel frattempo però, quasi a fari spenti e lontano da occhi indiscreti, il direttore sportivo Igli Tare ha definito una cessione che solo in teoria può essere considerata minore. Un addio in realtà solo temporaneo, visto che l’operazione si è conclusa sulla base del prestito.

La mossa dell’ex dirigente della Lazio non è piaciuta però ad Allegri, che avrebbe voluto tenere con sé uno dei giovani talenti maggiormente messisi in evidenza in questa fase del ritiro precampionato.

La cessione si poteva evitare, la rabbia di Allegri

Il 17enne centrocampista Christian Comotto è infatti stato ceduto con la formula del prestito secco allo Spezia, club di grandi ambizioni che per la prossima stagione sogna di conquistare la promozione in Serie A. Per Comotto si preannuncia una stagione molto importante, la prima fra i professionisti, con l’idea scontata di tornare a Milanello in caso di crescita costante sia in campo che fuori.

Comotto è stato tra le note migliori del ritiro australiano del Milan, disimpegnandosi con particolare disinvoltura in un ruolo delicato come quello del centrocampista schermo davanti alla difesa. L’anno scorso ha ben figurato con la Primavera di Guidi e in questa tournée si è disimpegnato molto bene sotto gli occhi di Allegri. Per questo motivo il tecnico livornese lo avrebbe voluto provare anche nelle prossime settimane.