L’anno scorso per la salvezza, quest’anno per lo scudetto: la Juve ha trovato il centrocampista | Colpo da 25 milioni

Dopo la cessione di Timothy Weah al Marsiglia la Juventus ha lanciato subito l’assalto al centrocampista richiesto a più riprese da Tudor

Il mercato della Juventus sta per sbloccarsi una volta per tutte. La cessione ormai solo da ufficializzare di Timothy Weah all’Olympique Marsiglia per una cifra molto vicina ai 15 milioni di euro consente alla dirigenza bianconera di accelerare i tempi e di chiudere almeno una delle trattative imbastite da tempo.

Com’è noto il direttore generale Damien Comolli vuole consegnare al tecnico Igor Tudor quelle 2/3 pedine di alto profilo che servono a completare e ad arricchire al meglio l’organico bianconero in vista della prossima stagione.

Gli obiettivi sono i soliti: un esterno d’attacco, una prima punta di grande livello in caso di cessione di Dusan Vlahovic e un centrocampista di qualità e quantità in grado di affiancare i titolarissimi Locatelli e Thuram.

Proprio su quest’ultimo profilo l’ex top manager del Tolosa sta cercando di arrivare a dama. Il principale obiettivo individuato da Tudor, il 26enne regista danese Morten Hjulmand, sembra ormai sfumato una volta per tutte.

Juventus, arriva il centrocampista: Tudor può sorridere

Lo Sporting Lisbona, club di appartenenza dell’ex gioiello del Lecce, non è mai sceso dalla richiesta iniziale di 50 milioni di euro per cedere il giocatore: una cifra spropositata anche per le casse della società bianconera.

Di conseguenza Comolli e i suoi più stretti collaboratori avrebbero virato su un’alternativa di alto livello ma senza dubbio meno onerosa e a quanto pare la trattativa, impostata in gran segreto nei giorni scorsi, sarebbe ora sul punto di chiudersi con esito positivo.

Comolli batte un colpo: è il secondo dopo David

La Juventus ha infatti deciso di passare da un danese a un altro: sfumato Hjulmand si è gettata a capofitto su Morten Frendrup, da tre anni pilastro del centrocampo del Genoa. Il club ligure per cedere il suo gioiello ha chiesto tra i 20 e i 25 milioni.

Una cifra che la Juventus, anche grazie agli euro incassati dalla cessione di Weah, non ha problemi ad elargire. Questa corrispondenza tra domanda e offerta fa sì che l’accordo tra le due società sia praticamente a un passo. Tra l’altro per i bianconeri la soddisfazione sarebbe duplice: Frendrup infatti era (e in fondo ancora è) un obiettivo concreto dell’Inter. Il derby d’Italia si giocare pure sul mercato.