Potete cederlo, non mi serve: Dybala scaricato da Gasperini | Se ne va in un’altra italiana

Nuovo tormentone Dybala in casa Roma, ad un anno dal mancato addio della scorsa estate. Gasperini mette alla porta l’argentino, che ora può cambiare maglia in Serie A.

Come una canzone che esplode nell’estate italiana, così il tema del futuro di Paulo Dybala torna di moda in casa Roma. Dodici mesi fa le strade tra l’argentino e la squadra giallorossa erano ad un passo dalla separazione. La dirigenza romanista all’epoca aveva trovato un accordo per cedere l’ex Juventus in Arabia Saudita, prima che l’attaccante fece saltare tutto.

Con un annuncio social, accolto con gioia dal pubblico romanista, l’attaccante argentino annunciò la sua permanenza a Roma. La sua terza stagione all’ombra del Colosseo è stata condita da alti e bassi, complice anche la difficile partenza stagionale, prima con De Rossi e poi con Juric. Con Ranieri le cose sono andate decisamente meglio, prima dei soliti problemi fisici.

A fargli saltare il finale di stagione, in cui ha raccolto 36 presenze e 8 gol, è stato un infortunio al tendine che lo ha colpito a marzo. Ora il calciatore è tornato a lavorare col gruppo a Trigoria, dove ha conosciuto per la prima volta da nuovo allenatore Gian Piero Gasperini.

Il tecnico ex Atalanta è da sempre uno specialista nella valorizzazione di calciatori semi sconosciuti, basti pensare ad Ademola Lookman, e potrebbe decidere di non opporsi alla cessione dell’attaccante argentino.

Sirene d’addio per Dybala: sorpresa in Serie A

Ad un anno esatto dal mancato addio alla Roma il futuro del talento nato a Laguna Larga torna un caldissimo tema d’attualità in casa giallorossa.

La squadra è in piena aria di rifondazione, dalla difesa all’attacco, passando per centrocampo e portiere di riserva, sono tante le pedine cambiate dal duo Gasperini – Massara in queste settimane. Ed in quest’ottica non si può escludere che il numero 21 giallorosso venga nuovamente messo sul mercato.

Dybala lascia la Roma ma non la Serie A: pazza idea Como

Scenario simile a quanto visto lo scorso anno, solo che stavolta non si parla delle sirene arabe sulle tracce della Joya.

Qualora le voci di un addio alla Roma si concretizzassero l’attaccante ex Juventus potrebbe rappresentare l’ennesimo colpo ad effetto del Como di Cesc Fabregas. La squadra lariana sta sognando in grande con il mercato estivo portato avanti sinora e Dybala sarebbe la perfetta ciliegina sulla torta.