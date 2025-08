Massara nuovo re di Roma: messo a segno il colpo del secolo | C’è la firma ufficiale

La Roma si prepara alla nuova stagione a guida Gasperini ed i tifosi incoronano Frederic Massara. Il nuovo ds ha messo a segno un colpo formidabile. Ecco tutti i dettagli.

Questa estate romanista sa tanto di anno zero per la squadra giallorossa. Dopo una stagione burrascosa, iniziata con De Rossi in panchina, passata per la fallimentare esperienza Juric e risollevata dall’ennesima impresa targata Claudio Ranieri, la Roma riparte da Gian Piero Gasperini. Il tecnico del miracolo Atalanta sta lavorando fianco a fianco con la dirigenza giallorossa, che si è sbloccata nel calciomercato estivo sul fronte delle entrate.

Il nuovo direttore sportivo è Frederic Massara, ex Milan e già passato dalle parti di Trigoria. Dopo aver piazzato diversi esuberi in uscita, da Abraham e Shomurodov in attacco, passando per Paredes a centrocampo e Saud in difesa, il dirigente ha chiuso numerosi colpi in entrata.

Tutti i ruoli della rosa hanno visto l’ingresso di nuovi innesti a disposizione di mister Gasperini. Dopo il rinnovo di Svilar è arrivato a sorpresa Vàsquez dal Milan come secondo portiere. In difesa è stato acquistato il centrale Ghilardi dall’Hellas Verona, mentre sulla corsia di destra è arrivato il brasiliano Wesley.

Il nome nuovo dell’attacco giallorosso è invece quello di Evan Ferguson, primo calciatore irlandese della storia della Roma. Il centravanti è arrivato in prestito dal Brighton e si candida come prima alternativa ad Artem Dobvyk, il cui futuro è ancora tutto da scrivere.

La Roma si gode Massara: annuncio clamoroso

I primi test amichevoli stanno dando buone risposte al nuovo tecnico romanista. Nelle ultime tre partite contro avversari di livello sono arrivate altrettante vittorie, tutte senza subire reti.

Tornando alle manovre sul calciomercato di Massara, e concentrandosi sul centrocampo, i giallorossi hanno chiuso per l’arrivo del marocchino El Aynaoui dal Lens. Ma prima dell’arrivo del classe 2001 c’era un altro nome accostato a più riprese al mercato della Roma.

Rios sfumato, i tifosi incoronano Massara

Parliamo del colombiano Richard Rios, protagonista di un tira e molla bollente nelle scorse settimane in casa Roma. Alla fine il colombiano è passato al Benfica, mentre i giallorossi hanno chiuso per il marocchino, ed ha già giocato le prime gare con i portoghesi.

Dopo la sfida di Supercoppa portoghese, vinta dal Benfica contro lo Sporting, la pagina Tik Tok Gianfris92 ha mostrato una serie di errori del colombiano durante la gara. Il messaggio lanciato dall’utente è che Massara ha fatto un ottimo lavoro evitando di spendere circa 30 milioni per il centrocampista