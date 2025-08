Il derby di Milano si giocherà in Serie B: terremoto nel calcio italiano | Sanzioni tremende per Milan e Inter

Terremoto nel calcio milanese e allarme retrocessione per Inter e Milan. Il prossimo derby della Madonnina si giocherà in Serie B: piovono tremende sanzioni.

Manca sempre meno alla partenza della nuova stagione di Serie A ed esplode un caso intorno al futuro del Milan e dell’Inter. Sollevato un polverone intorno alle due squadre milanesi, che rischiano di disputare il derby della Madonnina in Serie B il prossimo anno. Ecco il clamoroso annuncio che fa tremare le tifoserie ed i vertici societari delle due squadre di Milano.

Entrambe le squadre stanno gettando le basi per la nuova stagione con un’aria di rifondazione. L’Inter si è separata da Simone Inzaghi, che è volato in Arabia Saudita, dopo quattro stagioni intense. Il piacentino ha portato in bacheca uno scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe italiane.

I nerazzurri hanno fallito per due l’appuntamento con la finale di Champions League. Prima contro il Manchester City, che ebbe la meglio per 1-0. Poi con il tracollo contro il PSG arrivato questa stagione, dove i francesi hanno conquistato il tetto d’Europa battendo per 5-0 la squadra guidata da Inzaghi.

Salutato il tecnico ex Lazio i nerazzurri hanno richiamato alla base Cristian Chivu. Anche il Milan ha cambiato tecnico, ritrovando in panchina Massimiliano Allegri dopo aver esonerato Conceicao. La passata stagione il Diavolo ha festeggiato solo la Supercoppa conquistata in Arabia, finendo fuori dalle competizioni europee dopo la sconfitta arrivata in finale di Coppa Italia con il Bologna.

Derby di Milano in Serie B: l’inchiesta scatena i tifosi

In attesa di capire come sarà la prossima stagione e come le squadre avranno assimilato il cambio in panchina, torna a galla un’inchiesta sui club milanesi che ha scatenato il web.

La questione di fondo è squisitamente economica ed affonda le sue radici nell’annoso problema dei debiti accumulati dai club di Serie A.

L’inchiesta Report fra tremare Milano

Riflettori accesi sull’inchiesta di Report in merito alla costruzione del nuovo stadio per Inter e Milan. Il commercialista milanese Bellavia ha gettato benzina sul fuoco parlando della situazione debitoria dei due club. L’Inter ha un rosso di 734 milioni, mentre i rossoneri toccano quota 324 milioni di debito.

Sotto i post sui social che evidenziano queste cifre è pieno di commenti di altri tifosi che invocano sanzioni durissime per le due squadre. Non mancano appelli alla retrocessione in Serie B, in uno scenario che sconvolgerebbe totalmente il campionato italiano.