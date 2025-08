Continua la preparazione pre-campionato: oggi in campo Sassuolo, Pisa e Fiorentina | Domani tocca alla Roma

Continuano a lavorare i club di Serie A, che preparano la stagione con gli impegni amichevoli, utili per far testare lo stato della rosa ai mister.

Le amichevoli precampionato rappresentano un momento cruciale nella preparazione delle squadre in vista della nuova stagione. Pur non assegnando punti o trofei, queste partite svolgono un ruolo fondamentale sotto diversi aspetti. Innanzitutto, permettono agli allenatori di valutare la condizione fisica dei giocatori dopo la pausa estiva, testando schemi tattici e adattamenti senza la pressione del risultato.

Le amichevoli offrono inoltre l’opportunità di integrare gradualmente i nuovi acquisti, favorendo l’intesa con i compagni e facilitando il loro inserimento nel gruppo. I giovani della Primavera o del settore giovanile possono mettersi in mostra, spesso trovando spazio che in gare ufficiali sarebbe difficile ottenere. Dal punto di vista psicologico, affrontare avversari di livello variabile consente di costruire fiducia e coesione all’interno della squadra.

Anche per i tifosi, queste partite sono un primo assaggio della nuova stagione, utili per valutare le ambizioni e il potenziale della propria squadra del cuore. In sintesi, le amichevoli estive non sono semplici esibizioni, ma veri e propri banchi di prova per mettere a punto ogni dettaglio tecnico e tattico. Una preparazione ben pianificata attraverso questi test può fare la differenza nei momenti chiave del campionato.

Gli appuntamenti di oggi per le squadre di Serie A

Dopo che nella giornata di ieri nessuna squadra di Serie A è scesa in campo per delle sfide di preparazione, oggi ce ne saranno ben tre.

Di scena infatti alle ore 18.00 andrà il Pisa, che affronterà il Bayer Leverkusen. Poco dopo, alle 18.30, avremo invece un match tutto italiano tra Empoli e Sassuolo. In serata poi la gara tra il Nottingham Forest e la Fiorentina, alle 20.45.

Domani tocca alla Roma

Domani invece toccherà alla Roma, che prima giocherà contro il Trento e poi contro l’Aston Villa, tutto nel giro di poche ore, in una doppia sfida che servirà a mister Gasperini per avere ulteriori risposte dalla squadra.

In serata poi vedremo di scena il Como, che sfiderà il Real Betis in un incontro di prestigio, che ci dirà tanto sullo stato di forma degli uomini di Fabregas.