Rivoluzione totale in Ferrari: cambia la coppia di piloti | Ecco chi arriva al posto di Hamilton e Leclerc

Il GP di Ungheria costituisce un punto di non ritorno. La Ferrari pensa di cambiare entrambi i piloti per la prossima stagione di Formula Uno

Un fallimento dopo l’altro. La stagione della Ferrari in questa edizione del mondiale di Formula Uno somiglia ormai in tutto e per tutto a un’autentica ‘via crucis’. Il Gran Premio d’Ungheria disputatosi qualche ora fa costituisce in tal senso un punto di non ritorno.

Sul nervoso circuito di Budapest si è consumata la discesa agli inferi del Cavallino: se Lewis Hamilton è stato addirittura escluso dalla Q3 ottenendo un malinconico 12/o posto sulla griglia di partenza, l’entusiasmo per la pole position conquistata da Leclerc ha lasciato il posto in gara a rabbia e frustrazione.

Il pilota monegasco ha concluso la gara al 4/o posto, un risultato pessimo alla luce della posizione privilegiata ottenuta in partenza, peraltro su un tracciato in cui sorpassare è un’impresa per pochi intimi.

Ancora peggio dei risultati hanno fatto le dichiarazioni rilasciate dai due driver della Rossa: Hamilton si è definito “inutile”, consigliando i vertici di Maranello di cambiare pilota per la prossima stagione. Leclerc ha fatto anche di peggio.

Ferrari, che batosta: così non si può andare avanti

In un team radio di circa metà gara il monegasco ha lanciato accuse pesantissime nei confronti di tutta la squadra: “Questo è incredibilmente frustrante, abbiamo perso tutta la nostra competitività. Dovevate ascoltarmi, avrei trovato un’altra strada per gestire questi problemi. Ora la macchina è assolutamente inguidabile, è un miracolo se riusciamo a chiudere a podio“.

Il miracolo in realtà non è avvenuto e la Ferrari di Leclerc ha tagliato il traguardo al 4/o posto, superata sia dalle due McLaren che dalla Mercedes di George Russell. Un vero disastro che non resterà senza conseguenze.

Elkann ha deciso, per il 2026 si cambia

Sembra infatti che il presidente della scuderia di Maranello, John Elkann, abbia deciso di cambiare entrambi i piloti in vista della prossima stagione. Si profila dunque il clamoroso siluramento di Hamilton e Leclerc.

Da capire chi prenderà il loro posto, anche se voci di corridoio raccontano di una coppia tutta britannica formata dal ventenne Oliver Bearman e da George Russell: l’attuale driver delle Frecce d’Argento sarebbe per ovvie ragioni la prima guida della ‘nuova’ Ferrari. Staremo a vedere se John Elkann darà seguito a quanto confidato ad alcuni fidati collaboratori.