Putiferio in Serie A: denuncia grave contro l’AIA | Si posticipa l’inizio del campionato

Nuovo caos in Serie A, spunta una denuncia pesante nei confronti dell’AIA. Il terremoto intorno ai vertici arbitrali può portare anche alla posticipazione del campionato.

Scoppia una nuova grana nel mondo arbitrale italiano. A meno di un mese dalla partenza del nuovo campionato c’è una grave denuncia che scuote i vertici dell’AIA, l’associazione arbitri italiani. La scorsa stagione della Serie A è stata oggetto di grandi polemiche intorno al mondo dei fischietti italiani. Il campionato ha visto arrivare tanti verdetti all’ultima giornata, dalla lotta scudetto fino alla zona retrocessione e non sono mancate code polemiche.

In particolare l‘Inter decise di protestare platealmente contro episodi controversi che ne avrebbero compromesso la corsa al titolo, sfumato per un solo punto in classifica in favore del Napoli. La squadra nerazzurra chiuse il campionato in silenzio stampa, preparando anche un dossier da consegnare ai vertici arbitrali italiani sui presunti torti subiti in campionato.

L’ultimo episodio dubbio a scaldare gli animi interisti è stato il calcio di rigore concesso alla Lazio nella penultima giornata di campionato e che fissò il risultato finale sul 2-2. Ma la Beneamata ha lamentato tanti altri episodi dubbi la passata stagione.

Da gennaio i nerazzurri alzarono la voce contro episodi controversi, anche in Supercoppa italiana contro il Milan. Tra rigori non fischiati e falli subiti non visti dalla terna arbitrale è stato un anno ricco di scintille tra il club guidato da Marotta e l’associazione italiana arbitri. La stessa AIA che ora finisce sotto accusa, a poche settimane dal via della nuova stagione.

Denuncia nei confronti dei vertici AIA

Come riportato dall’ex arbitro Gian Paolo Calvarese sui social il fischietto italiano Gabriele Scatena, dismesso al termine della scorsa stagione dall’AIA, ha presentato il ricorso contro la sua esclusione presso il Tribunale Federale.

Contro la sua dismissione Scatena potrebbe far leva sul fatto di essere stato l’unico arbitro che nella passata stagione ha arbitrato solo otto gare, l’ultima a febbraio 2025, a causa di un infortunio. Circostanza già provata da certificato medico della ASL.

Bufera ai vertici AIA, ricorso al Tribunale

I vertici AIA avrebbero messo in discussione proprio questo certificato medico e richiesto ulteriori controlli presso il loro medico.

Una situazione che rischia di protrarsi per le lunghe e che potrebbe bloccare anche le designazioni arbitrali per il primo turno di campionato, in programma a fine agosto.