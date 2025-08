Porte in faccia a destra e a manca: no all’Inter per l’alternativa a Lookman | Non vogliono rinforzare i rivali

Nuova batosta per l’Inter, che si vede rifiutare anche l’offerta per l’alternativa ad Ademola Lookman.

Continua la telenovela Lookman

Una delle situazioni più calde in questa calda estate di mercato è quella legata ad Ademola Lookman. Fortemente voluto dall’Inter, l’Atalanta sta continuando a fare resistenza per la sua cessione, tanto da scatenare la furia del calciatore, che sui social ha fatto capire chiaramente di volersene andare.

Detto ciò, il club meneghino, stufo ormai di questa situazione, sta iniziando a guardarsi attorno per trovare un altro calciatore che possa andare a fungere da alternativa al nigeriano. Ma anche qua la società milanese ha preso una brutta botta.

Altro no a Marotta

In alternativa ad Ademola Lookman, uno dei profili che la dirigenza nerazzurra sta valutando è quello di Nico Gonzalez della Juventus. Tuttavia, sebbene il calciatore argentino sembra essere fuori dai piani bianconeri, è difficile che il club torinese lo venda a cuor leggero ai rivali.

Andare a rinforzare i nemici di sempre non è una cosa che Comolli vuole fare, e per questo l’Inter rischia di vedersi sventolare un altro secco no in faccia per un suo obiettivo di mercato. Staremo a vedere come si evolveranno le cose.