Juve a caccia dell’erede di Weah, tutti i nomi sul taccuino di Comolli | Spunta anche l’ex Torino

La Juve piazza la cessione di Timoty Weah al Marsiglia e apre il casting per l’erede del laterale statunitense. Ecco tutti i profili monitorati da Comolli, c’è anche un ex Toro in lista.

Tutto fatto per il passaggio di Timoty Weah al Marsiglia. L’esterno figlio d’arte torna in Francia dopo l’esperienza al Lille, stavolta per giocare nell’Olympique Marsiglia. Il laterale statunitense vola da De Zerbi dopo che la società francese ha accettato la modalità del riscatto obbligatorio a 18 milioni di euro. Manca solo l’annuncio ufficiale per la chiusura dell’operazione in uscita.

Con l’addio al laterale americano per Damien Comolli si apre nuovamente il casting sull’out di destra, che al momento vede come terzini di ruolo il giovane Savona ed il nuovo arrivato Joao Mario. Una delle ultime idee della dirigenza juventina porta a guardare ad Arnau Martinez, classe 2003 in forza al Girona.

Il contratto del giovane terzino è in scadenza nel 2027 e in questo mercato estivo potrebbe partire per una cifra abbordabile, tra i 10 ed i 12 milioni di euro. Ma non manca la concorrenza europea sulle sue tracce.

Premier League e non solo alla finestra per il terzino del Girona, in Serie A c’è anche il forte interesse del Milan sul laterale, che nonostante la giovane età ha già giocato in Champions League e accumulato quasi 70 presenze in Liga.

Nuovo colpo a destra per la Juve: i nomi seguiti da Comolli

Un altro nome che piace nel campionato spagnolo è quello di Nahuel Molina, difensore argentino dell’Atletico Madrid ed ex Udinese. L’ultima parola in questo caso spetta al tecnico Simeone, che finora ha fatto muro.

La Juve segue anche Marco Palestra, gioiellino dell’Atalanta ed il brasiliano Dodò della Fiorentina, ma non è finita qui.

Un ex Toro per Tudor: la Juve piomba su Singo

Tra le tante pista da seguire per la corsia di destra bianconera spunta anche quella che porta a Wilfried Singo, laterale classe 2000 in forza al Monaco. Il terzino ivoriano per quattro stagioni ha giocato nel Torino, collezionando 109 presenze e 7 reti in granata.

Il suo profilo è stato proposto da un intermediario alla Vecchia Signora, come scrive il sito di Tuttosport. Altri profili proposti sono stati quelli di Widmer del Mainz e di Clauss del Nizza. Per entrambi pesa però il fatto di aver superato i 30 anni.